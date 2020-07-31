Багратян покинул фракцию ППА по причине «существенных различий в политических позициях»

После недельного молчания депутат Сергей Багратян сегодня в посте на своей странице в Facebook объяснил причины выхода из парламентской фракции партии «Процветающая Армения» (ППА), возглавляемой Гагиком Царукяном, подчеркнув, что причиной стали «существенные различия в политических позициях».
«Долгое время моя политическая позиция существенно отличалась от содержания решений политсовета ППА, и до ключевых заявлений я неоднократно выражал свое несогласие и возражения», - написал он.
Неделю назад стало известно, что Сергей Багратян проинформировал спикера парламента Арарата Мирзояна о выходе из фракции «Процветающая Армения». Багратян не отказывается от депутатского мандата и продолжает свою деятельность в качестве независимого депутата. По его словам, «политические единицы преходящи, государство вечно».
Депутаты ППА удивлены этим постом Багратяна. В ответ они выразили в соцсетях свое удивление и пристыдили своего коллегу за его шаг.
Пресс-секретарь лидера ППА Гагика Царукяна, депутат НС Ивета Тоноян даже намекнула на то, что Багратян поступился моралью и принципами. «Как бы то ни было, действительно сожалею о том, что человек ради сохранения мандата может переступить через свою нравственность, свое мужское слово, свои принципы. Хотя о каких принципах идет речь, когда единственной святостью для человека является мандат?» - написала Тоноян.
«О вечности государства и необходимости укрепления армянской государственности говорит человек, против которого возбуждены уголовные дела по подозрению в нанесении миллионного ущерба государству», - в своем заявлении написала Тоноян, не раскрывая, однако, скобок относительно того, о каком уголовном деле идет речь.
«При этом о необходимости возместить этот ущерб Багратяна неоднократно призывал сам председатель ППА Гагик Царукян, предлагая свою помощь и помощь всей нашей команды в этом деле. Наверное, именно об этих противоречиях говорит г-н Багратян, когда он сопротивлялся возмещению причиненного государству ущерба, а мы настаивали на обратном», - добавила Ивета Тоноян.
В прессе циркулирует версия о том, что уход Багратяна из фракции связан с каким-то уголовным делом, возбужденным во время его пребывания на посту губернатора. Прокуратура, ссылаясь на тайну предварительного следствия, не сообщает, в рамках какого уголовного дела был допрошен депутат.
Во время короткого телефонного разговора с Радио Азатутюн Сергей Багратян также был осторожен в высказываниях, сказав лишь, что его допросили в качестве свидетеля, а остальное - это «провокации и клевета».
На вопрос, какое уголовное дело имеет в виду Ивета Тоноян, Багратян ответил: «Журналисты обратились по этому вопросу, потому что была такая статья, обратились и получили ответ из Генеральной прокуратуры, что никакого такого дела нет. По одному делу он проходит в качестве свидетеля – так они ответили, и так напечатали в прессе. То есть, если я бы я был привлечен в качестве обвиняемого, тогда должен был быть какой-то факт, верно? Если нет, следовательно, и давления быть не может».
Он отказался пояснить, какие политические разногласия имел в виду в своем заявлении.
Секретарь фракции ППА Арман Абовян также сделал запись в Facebook, отметив, что не помнит ни одного случая, когда бы Багратян не соглашался с политикой, проводимой ППА. Он считает, что после всего этого Багратян должен по меньшей мере сложить мандат.
Позже в разговоре с Радио Азатутюн депутат фракции ППА Наира Зограбян сказала, что этот вопрос внутри фракции не обсуждался. Зограбян заявила, что разделяет мнение своих коллег.
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