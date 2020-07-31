Вооруженные силы Армении тоже ждут приказа о ведении военных действий - Давид Тоноян

Вооруженные силы Армении тоже ждут приказа о ведении военных действий, сегодня в Карабахе, отвечая на воинственные заявления, сделанные вчера президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.

«Это не так, что мы не ждем приказа. Мы тоже ждем. Боевые действия в Тавуше стали наглядным доказательством того, как за короткое время, несмотря на использование противником суперсовременных вооружений, он не добился успеха, более того, понес многочисленные потери», - отметил Тоноян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал власти Армении, пока не поздно, вывести вооруженные силы с территории Нагорного Карабаха. Давид Тоноян считает логику этого заявления непонятной. «Я как министр обороны хотел бы понять, «пока не поздно» - это когда?» - сказал Тоноян.

Алиев этим призывом к Армении отреагировал на представленную премьер-министром Армении Николом Пашиняном неделю назад позицию армянских властей по карабахскому конфликту, состоящую из 7 пунктов. Он заявил, что все условия неприемлемы, и выдвинул вышеупомянутое азербайджанское условие - вывод армянских вооруженных сил из Карабаха.

Один из представленных армянской стороной пунктов – требование, чтобы Нагорный Карабах стал стороной переговоров, Алиев назвал неприемлемым, поскольку независимость Нагорного Карабаха не признает ни одна страна.

«Если у властей Армении достаточно мужества, пусть Армения признает Карабах», - сказал Алиев.

По словам президента Азербайджана, Армения разрушает переговорный процесс и пытается изменить формат переговоров. Он отметил, что Азербайджан отклоняет эти условия и «выбрасывает эту бумагу в мусорную корзину».

Это заявление президента Азербайджана является одним из его цейтнотных и противоречивых заявлений, считает председатель постоянной комиссии по внешним отношениям Национального собрания Армении Рубен Рубинян.

«Заявление Алиева относительно представленных ранее премьер-министром Пашиняном семи пунктов еще раз подтверждает, что Азербайджан и руководство Азербайджана настроены воинственно, деструктивно и не готовы к компромиссам», - сказал Рубинян.

Представленные премьер-министром пункты также касаются мониторинга за соблюдением режима прекращения огня, придания переговорам осмысленного характера, необходимости публичного отказа Азербайджана от применения силы и прекращения антиармянской риторики. Рубинян отмечает, что, отвергая все 7 пунктов, Алиев отвергает также и все это.

«Он отвергает конструктивность, отвергает необходимость переговоров, направленных на достижение реальных результатов. Я думаю, что это делает очевидным то, что Азербайджан является деструктивной стороной», - отметил председатель постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям.