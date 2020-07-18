Пашинян: Должна быть создана международная система надежного мониторинга за соблюдением режима прекращения огня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Министерство обороны, где провел встречу с руководящим составом Министерства обороны и Вооруженных сил во главе с министром Давидом Тонояном и начальником Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-лейтенантом Оником Гаспаряном. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского правительства, добавляя, что на встрече также присутствовал министр иностранных дел Зограб Мнацаканян.

Согласно сообщению, в своей речи премьер-министр Пашинян коснулся эскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе за последние дни. В частности, премьер-министр отметил: «Цель нашей сегодняшней встречи – обсуждение оперативной ситуации на армяно-азербайджанской границе. Однако до этого нужно четко констатировать, что военно-политическая ситуация в регионе стала напряженной из-за агрессии Азербайджана против суверенной территории Республики Армения.

В минувшее воскресенье, вечером 12 июля, Вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку на пограничный пункт Вооруженных сил Армении под названием «Бесстрашный». Для полного понимания ситуации необходимо констатировать, что эта позиция находится на этой стороне границы Республики Армения, на суверенной территории Республики Армения, и действия Азербайджана нельзя назвать иначе как агрессией.

При этом вооруженные силы Азербайджана открыли огонь из артиллерийского вооружения и беспилотных летательных аппаратов по селам Мовсес, Айгепар, Чинари, Неркин Кармирахпюр Тавушской области, нанеся значительный ущерб гражданской инфраструктуре и жилым домам.

В то же время у нас есть доказательства и фактические данные о том, что вооруженные силы Азербайджана развернули артиллерию и бронетехнику между домами и во дворах домов села Агдам, которое находится напротив села Чинари, и оттуда наносили удары по нашим селам, чтобы ответные действия наших Вооруженных сил представить как нападение на гражданское население…

Очень важно констатировать смысл и контекст происходящих событий, потому что наступательные действия вооруженных сил Азербайджана должны иметь объяснение, и, следовательно, важно ответить на следующий вопрос: что хочет сделать военно-политическое руководство Азербайджана и почему?

В последние месяцы усилилась давняя милитаристская риторика президента Азербайджана Ильхама Алиева, и он более агрессивно угрожал решить карабахский вопрос силовыми методами, открыто демонстрируя свое намерение провалить проходящие в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ переговоры. На этом фоне развивался тезис о силе и непобедимости азербайджанской армии, что было попыткой оправдать потраченные за последние полтора десятилетия под предлогом развития армии миллиарды долларов, которые не послужили увеличению благосостояния азербайджанского народа.

Военно-политическое руководство Азербайджана постоянно заявляло, что ожидает приказа от Ильхама Алиева, чтобы решить карабахский вопрос военным путем. Эта непрерывная риторика должна была получить какое-то проявление. Естественно, что на фоне агрессивных заявлений военно-политического руководства Азербайджана бдительность и внимание Армии обороны Арцаха [Карабаха – ред.] были удвоены, и, следовательно, Азербайджан решил нанести удар в том направлении, которого мы должны были ожидать меньше всего.

Цель была одна – неожиданным ударом материализовать миф о непобедимости азербайджанской армии, военным успехом сокрушить морально-психологическое состояние армянской стороны и уже в такой ситуации нанести удар по Республике Арцах.

Вооруженные силы Республики Армения, однако, продемонстрировали исключительно высокий уровень боеготовности, не только обеспечив неприкосновенность границ Армении, но и разрушив миф о боеспособности азербайджанской армии, который на протяжении полутора десятилетий создавался действующим президентом Азербайджана».

Как подчеркнул Пашинян, этими действиями Азербайджан также нанес значительный ущерб странам, с которыми активно сотрудничает в военно-технической сфере, «поскольку в течение этой последней недели наши Вооруженные силы уничтожили такие виды вооружения, которые во всем мире считаются непоражаемыми».

«Однако самым удивительным в этой истории является пренебрежительное отношение военно-политического руководства Азербайджана к жизням собственных солдат, которых отправляют на предсказуемую смерть, даже когда поставленная перед ними задача явно неосуществима.

Предпринятая военно-политическим руководством Азербайджана провокация также имеет гораздо более широкий геополитический контекст. Азербайджанская пропаганда, пытаясь скрыть провал, начала развивать тезис о том, что Вооруженные силы Армении дислоцированы так, чтобы разрушить и вывести из строя международную энергетическую инфраструктуру, которая начинается из Азербайджана. Это делается для того, чтобы представить Армению в качестве глобальной угрозы.

Но самым важным доказательством абсурдности этой идеи является то, что чисто теоретически у Армении возможность предпринять подобные действия была и до событий прошлой недели. Но такой цели у Армении никогда не было и нет, потому что в нашей повестке не было и нет цели создавать в регионе и мире экономической, политической, военно-политической, безопасностной нестабильности и угроз», - заявил премьер-министр Армении.

Как отметил Пашинян, задачей Армении является обеспечение своего суверенитета, границ, безопасности страны и народа, а также способствование обеспечению глобальной безопасности.

«А то, что Азербайджан представляет угрозу не только для Армении, но и для глобальной безопасности, в эти дни стало очевидно. Несколько дней назад официальный представитель Азербайджана просто объявил, что их страна может нанести ракетный удар по Мецаморской АЭС. Правда, Армения может обеспечить свою безопасность, в том числе Мецаморской АЭС, но это такое заявление, которое следует однозначно рассматривать как преступление против человечества, поскольку подобное действие является угрозой совершения теракта против человечества и должно получить соответствующий международный ответ.

Что касается дальнейших действий, то наша позиция остается прежней. Мы все должны, наконец, выйти из круговорота постоянных заявлений о нарушениях режима прекращения огня, и должна быть создана международная система надежного мониторинга за соблюдением режима прекращения огня.

И следующее: переговорный процесс в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ должен продолжаться, и Азербайджан должен наконец занять конструктивную позицию», - подчеркнул глава армянского правительства.

Пашинян, согласно пресс-службе правительства, выразил удовлетворение высоким уровнем боеготовности Вооруженных сил Армении и констатировал, что принятое правительством политическое направление развития Вооруженных сил, в том числе по части развития военно-промышленного комплекса, полностью оправдывает себя: «И нет никаких сомнений в том, что мы продолжим эту линию».

«Как я уже неоднократно говорил, развитие Вооруженных сил является для нас не просто приоритетом, а приоритетом всех приоритетов. И хочу напомнить, что выдвинутая в этом контексте очень важная задача – возврат полученных коррупционным путем денег и вложение этих денег в развитие Вооруженных сил Армении, еще не решена полностью. Однако мы будем последовательно двигаться в этом направлении, с этой целью уже созданы определенные правовые механизмы, которые начнут функционировать в ближайшем будущем», - резюмировал Никол Пашинян.