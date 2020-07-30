На улицах Еревана немало людей без масок, но соблюдающих противоэпидемические правила больше

Несмотря на положительные тенденции к снижению темпа распространении коронавируса, на улицах Еревана немало граждан, которые не носят защитных масок. А многие люди носят маску неправильно, не закрывая нос и рот.

Некоторые из тех, кто нарушают решение коменданта, обвиняют в этом летнюю жару, другие объясняют неношение маски необходимостью дышать свежим воздухом.

У одного из пожилых мужчин, отдыхавшего в одном из парков столицы, маска в кармане настолько была смята, что во время разговора с корреспондентом Радио Азатутюн мужчина так и не смог надеть ее правильно.

Вчера на брифинге после заседания комендатуры чрезвычайного положения премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что Армения вступила в стадию преодоления коронавируса, но если граждане ослабят бдительность, страна может вернуться к худшим показателям эпидемии.

Однако на улицах Еревана стало больше людей, следующих противоэпидемическим правилам, несколько месяцев назад была обратная картина.

В последние дни в столице стало заметно меньше полицейских. На сайте правоохранительных органов даже нет данных о протоколах о выявленных нарушениях.

Радио Азатутюн направило запрос в полицию с целью выяснить число нарушений, выявленных в последнее время.

Во время вчерашней поездки по столице полицейских, которые следили за соблюдением правил, мы встретили только в центре города.

Надзорные инспекционные органы продолжают мониторинг в разных компаниях, следя за выполнением решений коменданта и фиксируя нарушения.

Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов заявляет о снижении количества обнаруженных в Ереване нарушений.

В центре внимания Инспекционного органа здравоохранения и труда в настоящее время медицинские учреждения: поликлиники и лаборатории, проводящие тестирование на коронавирус.