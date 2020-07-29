Очевидно, что в Армении начался этап преодоления коронавируса - Пашинян

Очевидно, что в Армении начался этап преодоления коронавируса, сегодня на брифинге после заседания комендатуры заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Премьер-министр отметил, что это улучшение напрямую связано с принятыми правительством противоэпидемическими мерами, и «краеугольным камнем этих противоэпидемических мер, по нашему убеждению, является обязательное ношение масок».

«По данным последних четырех-пяти дней мы можем сказать, что по числу ежедневно выявляемых случаев коронавируса, если можно так сказать, мы вернулись к уровню конца мая, по числу тяжелых пациентов мы вернулись к уровню конца мая, и по числу крайне тяжелых пациентов мы вернулись к уровню начала июня», - заявил премьер-министр.

Глава правительства также добавил, что «если на фоне противоэпидемического улучшения мы ослабим бдительность, то на самом деле очень быстро можем вернуться к самой кризисной ситуации».

До сих пор в Армении подтверждено 37 937 случаев коронавируса, из которых 27 824 человека выздоровели, 723 - умерли, еще 225 инфицированных, по данным Министерства здравоохранения, умерли от других заболеваний.