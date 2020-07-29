COVID-19: За сутки в Армении выявлено 308 новых случаев коронавируса, скончались 4 человека, выздоровели 467

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 308, в общем составив 37937.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 29 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 467 и сейчас составляет 27824.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 4 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 723.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 225 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 9165, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 160380 (1853 за последние сутки).