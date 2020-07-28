Пашинян исключает возможность встречи с Алиевым до тех пор, пока армяно-азербайджанская напряженность не ослабнет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян исключает возможность встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым до тех пор, пока армяно-азербайджанская напряженность не ослабнет.

«Для нас неприемлемы попытки втягивать Армению в переговорный процесс под угрозами», - в интервью российскому РБК сказал Пашинян, подчеркнув, что ни у кого не должно быть иллюзий, что он может говорить с Арменией на языке угроз.

Отвечая на вопрос о том, кому выгодна последняя напряженность, Пашинян напомнил, что президент Азербайджана давно заявляет о решении конфликта военным путем, а недавно пригрозил вообще выйти из переговорного процесса.

«Есть еще один нюанс, почему азербайджанцы предприняли нападение не в направлении Нагорного Карабаха, а в направлении государственной границы Армении. За неделю до событий было дано официальное объяснение, они сказали, что мы сейчас не можем напасть в направлении Нагорного Карабаха, потому что вооруженные силы Нагорного Карабаха поставили системы видеонаблюдения на линии соприкосновения, и любое передвижение войск Азербайджана будет видно для вооруженных сил Карабаха. И есть еще второй фактор: на линии соприкосновения есть очень много азербайджанских населенных пунктов, и поэтому сейчас довольно затруднительно начинать атаковать в направлении Нагорного Карабаха. То есть, они атаковали там, где граница не так насыщена системами видеонаблюдения, и, между прочим, на этом направлении есть только одно азербайджанское село, а армянских сел там очень много», - сказал премьер-министр.

Пашинян отметил, что несколько раз и публично, и в рабочей атмосфере посоветовал Ильхаму Алиеву не говорить с Арменией на языке угроз, поскольку «это не принесет никаких результатов».

Говоря об урегулировании карабахского конфликта, премьер-министр Армении подтвердил позицию, о которой заявил с первого дня прихода к власти: проблему можно решить только тогда, когда в переговорах будут участвовать также представители, получившие мандат от народа Нагорного Карабаха.

«Если президент Азербайджана хочет, чтобы премьер-министр Армении представлял Нагорный Карабах за столом переговоров, это он говорит, что Нагорный Карабах - Армения. Потому что если Нагорный Карабах - не Армения, почему премьер-министр Армении должен представлять Нагорный Карабах за столом переговоров. Это не только я говорю, что Нагорный Карабах - это Армения, это Ильхам Алиев, это Азербайджан говорит, что Нагорный Карабах - это Армения, если они говорят, что премьер-министр Армении должен представлять Нагорный Карабах за столом переговоров. [...] Если так, давайте констатируем этот факт и пойдем вперед» - сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении в то же время отметил, что опасность возобновления полномасштабных военных действий все еще сохраняется, «поскольку были силы и страны, которые разжигали этот конфликт».

«В первую очередь, это Турция, которая разжигает конфликт. Турция ведь не отказалась от политики Геноцида армян. Президент Турции не только не признает факт Геноцида армян, который был совершен в Османской империи в 1915 году, но он еще и оправдывает Геноцид. И еще есть другой фактор: у Турции, как и в начале века, есть мечта контролировать Кавказ. И они в течение 30 лет после развала Советского Союза ежедневно работают, чтобы воплотить в жизнь эту мечту, эту цель. Если это произойдет, я думаю, что в первую очередь россиянам понятно, каковы дальнейшие геополитические цели Турции и турецкого фактора после таких развитий», - сказал Пашинян.

Подвергнув критике Турцию, премьер-министр Армении в то же время приветствовал усилия Минской группы ОБСЕ, выделив в особенности «исключительно конструктивную» роль России.

Отвечая на критику, что в то время как Турция однозначно поддерживает Азербайджан, Россия, которая является стратегическим союзником Армении, не так однозначно поддерживает Армению, Пашинян напомнил, что Россия является членом Минской группы ОБСЕ, посредником в процессе карабахского урегулирования, и ее действия должны быть в этом контексте.

«Но Россия не может отстраниться от этой ситуации, потому что тут затрагиваются жизненно важные интересы Российской Федерации. Не только жизненно важные интересы Армении, но и жизненно важные интересы России. Наши интересы очень во многом совпадают. Тут разыгрывается не только вопрос региональной безопасности, но и глобальной, поскольку сейчас в нашем регионе ситуация настолько напряжена, что эскалация в зоне нагорно-карабахского конфликта может привести к глобальной катастрофе», - отметил армянский премьер.

Наилучшей формулой ослабления напряженности, по мнению Пашиняна, является размещение международных наблюдателей на линии соприкосновения, которые на месте будут фиксировать, какая из сторон первой нарушила режим прекращения огня.

«Нужно создать механизм мониторинга и расследования случаев нарушения режима прекращения огня. Этот вопрос всегда был в нашей повестке, однако Азербайджан не принимает это предложение. Но я надеюсь, что хотя бы после последних событий все мы придем к этому решению», - сказал глава правительства Армении.

Пашинян напомнил, что лидер Азербайджана до сих пор не ответил на предложенную им формулу, согласно которой любое решение конфликта должно быть приемлемо для народов Армении, Карабаха и Азербайджана. «Я также призвал армян и азербайджанцев прекратить ругаться в соцсетях, а попробовать понять друг друга, поставить себя на место другого и попытаться понять, почему азербайджанцы так думают, почему армяне так думают, в чем суть проблемы Нагорного Карабаха», - отметил Пашинян, подчеркнув, что в официальной риторике Армении нет ненависти, чего нельзя сказать о риторике руководства Азербайджана.

Касаясь столкновений между армянами и азербайджанцами, происходивших в России на прошлой неделе, Пашинян заявил, что это не только выражение антиармянской риторики руководства Азербайджана, но и «попытка дестабилизировать Россию, превратить Россию в поле межнациональных конфликтов».

«Наша позиция однозначна: нельзя поддаваться на эти провокации, поскольку стабильность России - стратегически важный фактор для нас. И мой призыв - просто прекратить все это. Потому что все люди, которые живут в России, обязаны соблюдать законы и порядки Российской Федерации. Это недопустимо не только в политическом и законодательном смысле, но и в моральном смысле», - подчеркнул премьер-министр Армении.