Тбилиси опровергает информацию о доставке военных «КамАЗов» в Армению через территорию Грузии

Официальный Тбилиси категорически отрицает утверждения, звучащие в азербайджанской прессе и из некоторых грузинских оппозиционных кругов, согласно которым Россия использует территорию страны для поставок Армении вооружения и военной техники.

Эти заявления прозвучали в ответ на циркулирующие в Тбилиси слухи о том, что Россия якобы намерена в ближайшее время отправить в Армению через Грузию 300 военных грузовиков.

Однако, по утверждению советника премьер-министра Грузии по международным вопросам Ираклия Чиковани, эти сведения распространяются некоторыми грузинскими оппозиционными кругами с ясными предвыборными целями.

«К сожалению, это не первый случай, когда конкретные СМИ, находящиеся под влиянием конкретной партии, пытаются исказить информацию и представить ее так, как выгодно им. Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, и позиция Тбилиси очень четкая: миру на Кавказе нет альтернативы», - заявил официальный представитель правительства Грузии.

Под конкретными СМИ Чиковани подразумевает телеканал «Мтаварни архи» («Главный канал»), представляющий взгляды сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. На прошлой неделе этот телеканал широко растиражировал публикацию азербайджанского сайта Haqqin.az, согласно которой Армения закупила оружие у Сербии, доставив его в Ереван через Грузию.

А теперь оппозиционное СМИ утверждает, что Россия поставит Армении грузовые автомобили «КамАЗ», которые могут служить платформой для реактивных систем залпового огня «Град».

Телеканал также утверждает, что ему удалось выяснить данные той транспортной компании, которой якобы была заказана перевозка грузовиков. «Мтавари архи», однако, не уточняет, какая есть необходимость в том, чтобы нанимать грузинскую транспортную компанию для перевозки грузовиков из России в Армению.

Независимые тбилисские эксперты также крайне скептически относятся к этой информации, распространяемой телеканалом, принадлежащим сторонникам Саакашвили. Аналитики, прежде всего, напоминают, что транзит российских военных грузов по территории Грузии запрещен действующим законодательством страны.

Более того, согласно грузинскому законодательству, на каждый военный транзит из любой другой страны необходимо специальное разрешение грузинского Минобороны, подразумевающее наличие всей необходимой документации, включая сертификат происхождения груза.

«На территории Армении находится российская база, и там Армения всегда может купить сколько угодно оружия и боеприпасов. Это гораздо проще и дешевле, нежели тащить оружие из Сербии. Таким образом, информация абсолютно нелогична. Не говоря уже об очень «желтом» источнике ее распространения. Ровно также очевидно и то, что в самом Баку не поверили в этот бред, иначе бы вызвали нашего посла», - в беседе с грузинской службой Радио Свободная Европа / Радио Свобода отметил политолог Торнике Шарашенидзе.

В минувшие выходные об отсутствии официальных претензий со стороны Баку говорил и премьер-министр Грузии Георгий Гахария, не отрицая, однако, что какие-то грузовики все же были.

«Это только распространенная СМИ какая-то неточная информация. Вы видели эти фотографии? Это обычные грузовики без ничего, а не вооружение. Уверяю вас, все это будет представлять интерес только тогда, когда станет предметом обсуждения двух стран. Однако в нынешней ситуации могу только сказать, что стратегическому партнерству Грузии и Азербайджана ничто не угрожает», - заявил премьер-министр Грузии.