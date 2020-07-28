COVID-19: За сутки в Армении скончались 8 человек

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 239, в общем составив 37 629.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 28 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 692 и сейчас составляет 27 357.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 8 человек. У всех были сопутствующие хронические заболевания. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 719.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 223 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам (двое за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 9 330.

Общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 158 527 (1061 за последние сутки).