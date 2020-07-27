На армяно-азербайджанской границе выстрелом азербайджанского снайпера убит военнослужащий-контрактник

После продлившегося нескольких дней затишья на армяно-азербайджанской границе минувшей ночью выстрелом азербайджанского снайпера был убит армянский военнослужащий контрактной службы Ашот Геворкович Микаелян.

Министерство обороны Армении сообщает, что инцидент был зарегистрирован на боевой позиции одной из воинских частей, дислоцированных на северо-восточном направлении, которое, по сути, является Тавушским направлением, ставшим центром военных действий две недели назад. Оборонное ведомство пока не дает дополнительных комментариев относительно текущей ситуации на границе.

Последние столкновения на границе в Тавуше произошли шесть дней назад, 21 июля, когда азербайджанская сторона атаковала армянский пост «Анвах» («Бесстрашный») и, по заверению Минобороны Армении, понеся значительные потери, была отброшена.

Июльские события в Тавуше стали результатом азербайджанской провокации, вчера в эфире «Воскресной аналитической программы» Азатутюн ТВ заявил бывший министр обороны Армении Сейран Оганян.

«Можно сказать, что Вооруженные силы Армении благодаря исключительным управленческим способностям, точному знанию местности, инициативам, смелости командного состава, а также героизму и храбрости солдат, стоящих на позициях, смогли отбросить противника, отразить несколько провокаций, длившиеся несколько дней, и даже отразить атаку группы из 100 человек и нанести противнику урон», - сказал экс-министр обороны.

Оганян подчеркнул, что последние столкновения произошли внутри границ Армении, поэтому все действия армянской стороны оправданы.