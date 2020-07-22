МО РА: После вчерашней атаки в ловушке остались азербайджанские военнослужащие, проводится доразведка

Азербайджанский спецназ вчера поздно вечером предпринял очередную атаку в направлении армянского поста «Бесстрашный» («Анвах») на Тавушском участке армяно-азербайджанской границы, сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян, добавив, что Вооруженным силам Армении удалось отразить атаку противника, нанеся ему значительные потери. Армянская сторона, по словам Степанян, потерь не понесла.

«По предварительным данным, у спецназа противника, помимо потерь, также есть бойцы, попавшие в ловушку, которые не смогли выполнить свою задачу. После неудачного нападения подразделения спецназначения вооруженных сил Азербайджана сейчас проводится доразведка для более детального понимания ситуации», - сказала она.

Министерство обороны Азербайджана, между тем, опровергает заявление о вчерашней атаке. «С нашей стороны никакой атаки в этом направлении не было. Наоборот, на этом участке нашей государственной границы сохраняется спокойствие, у нас никаких потерь нет», - заявил пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхли.

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян возразила: тот факт, что в ловушке остались азербайджанские военнослужащие, доказывает, что Азербайджан распространяет дезинформацию. «Вчера азербайджанская сторона устами пресс-секретаря опровергла информацию, что еще раз доказывает, что они просто не владеют ситуацией».

Представитель Минобороны, военный эксперт Арцрун Ованнисян сегодня в беседе с Радио Азатутюн представил подробности событий, произошедших вчера поздно вечером. «На территории между нашими двумя позициями появились некоторые силы, которые не могли выйти. Мы пытались уничтожить или захватить их в плен, но, по сути, это был ночной бой с его сложностями и прочее, либо они оставили трупы. Это не очень хорошо просматриваемый участок, поэтому в утреннем официальном сообщении было применено понятие доразведка, то есть, есть необходимость в дополнительной разведке», - сказал Ованнисян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вчера заявил, что армянская сторона во время боестолкновений на прошлой неделе попросила помочи у возглавляемого Россией ОДКБ. «Сражайся с нами один на один, посмотрим, кто победит», - обращаясь к премьер-министру Армении, заявил Алиев, подчеркнув, что со стороны ОДКБ так и не прозвучало осуждающее Азербайджан заявление.

Касаясь заявления президента Азербайджана, представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил: «Вооруженные силы Республики Армения проводят конкретные боевые операции как раз в одиночку, одни, в отличие от Азербайджана, не имеют у себя за спиной исламистов или безоговорочной поддержки такого государства, как Турция. Нам не нужны никакие другие силы. Он говорит о ОДКБ. Разве хоть один солдат от ОДКБ пришел и встал рядом с нашими солдатами, стрелял в азербайджанцев? Все это просто вызывает смех».