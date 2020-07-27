Британский эксперт видит реальную опасность того, что армяно-азербайджанские переговоры могут быть прерваны

Британский эксперт Лоуренс Броерс, который следит за карабахским конфликтом уже в течение 15 лет, видит реальную опасность в том, что армяно-азербайджанские переговоры могут быть прерваны.

По словам аналитика, диалог, который продолжается с 1992 года, оказался под ударом не только из-за столкновений на армяно-азербайджанской государственной границе две недели назад, но и после решения президента Азербайджана Ильхама Алиева об увольнении с должности министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова.

«Мамедъяров ассоциировался с основными принципами урегулирования, у которых было мало сторонников в Армении, в Азербайджане и еще меньше в Карабахе. Но они были искренней попыткой обойти разногласия по поводу пакетного и поэтапного урегулирования вопроса и являлись основой для переговоров с 2007 года. Я думаю, что реальная опасность на данный момент заключается в том, что переговоры между Арменией и Азербайджаном могут быть прерваны», - отметил аналитик.

Основные принципы, упомянутые Броерсом, находятся в обращении уже более десяти лет. Они предусматривают возвращение территорий вокруг Карабаха под контроль Азербайджана; промежуточный статус Карабаха, по которому ему будут предоставлены гарантии безопасности и самоуправления; коридор, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом; дальнейшее определение окончательного правового статуса Карабаха посредством юридически обязывающего волеизъявления; возвращение внутренне перемещенных лиц, беженцев и международные гарантии безопасности, включая миротворческую деятельность. В минувшие выходные сопредседатели Минской группы ОБСЕ заявили, что эти положения остаются в силе, призвав стороны готовиться к серьезным и предметным переговорам.

«Альтернатива – переговоры при лидерстве России, в которых, я думаю, каждая из сторон окажется в гораздо более уязвимом положении. Так что, Минская группа со всеми своими неудачами и критикой в ее адрес, которую мы слышим не только в последние дни, но и в последние годы, я думаю, дает возможность для нового импульса этим переговорам. Другое дело, что требование и стремление к ним должны исходить от обществ двух стран», - заявил аналитик Королевского института международных отношений в Лондоне.

Однако пока нет никаких признаков возобновления переговорного процесса. И это в то время, когда примерно в течение двух лет после «Бархатной революции» в Армении была установлена беспрецедентная стабильность на границе, когда официальный Ереван и Баку начали предпринимать шаги по укреплению доверия – от установленной прямой линии связи между лидерами до обмена пленными и взаимных визитов журналистов. Эксперт затрудняется ответить на вопрос, что изменилось и почему, но констатирует, что были факторы, которые способствовали обострению ситуации.

«На этот раз столкновение произошло в районе, где границы четко не обозначены – между Арменией и Азербайджаном существует де-юре граница, которая не всегда совпадает с территориями, находящимися под фактическим контролем сторон, обе стороны постоянно перемещаются в этих спорных районах, пытаясь получить стратегическое преимущество друг над другом. Я думаю, что на этот раз шаг одной из сторон стал неожиданностью для другой, - сказал Броерс, продолжив, - Но на этот раз было два других фактора, которые быстро начали усугублять ситуацию. Прежде всего, это было первое испытание на поле боя для [премьер-министра Армении Никола] Пашиняна, оппоненты которого долгое время критиковали его за слабость в сфере безопасности, и для него это было чувствительным вопросом. Во-вторых, я думаю, что в Азербайджане было чувство психологического превосходства, которое сформировалось после апрельской войны 2016 года, которая была представлена как стратегическая победа, знаменующая рост военного потенциала Азербайджана, и использовалась в качестве аргумента для оправдания огромных военных расходов Азербайджана на оборону. Возможно, оба эти фактора создали ситуацию, когда ни одна из сторон не могла ослабить напряженность, которая при других обстоятельствах, могла бы и ни быть такой масштабной».

Подобные инциденты происходили на государственной границе Армении и Азербайджана и в прошлом, в частности в 2015 году и в начале 2016 года, когда были убиты несколько военнослужащих и гражданских лиц. Последние столкновения, однако, были первыми за последнее десятилетие, реакция на которые вышла за пределы самой зоны конфликта, вызвав столкновения между армянами и азербайджанцами, проживающими за рубежом. «Это было экстраординарным событием», - отметил британский аналитик, призывав протестующих следовать принципам ненасильственной «Бархатной революции» в Армении в 2018 году.

«Странно видеть людей, которые пользуются привилегией жить в мирных обществах за границей и выбирают путь поляризации и столкновений вместо того, чтобы усилить и без того слабый голос за мирное урегулирование конфликта», - сказал Броерс.

Прошло около недели с момента последнего пограничного столкновения, на границе ситуация остается относительно спокойной. Тем не менее, противоречия в политических заявлениях Еревана и Баку продолжают углубляться. Несколько дней назад премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь подчеркнул, что «Республика Арцах [Карабах – ред.] должна стать полноправной стороной переговоров», а Баку настаивает на том, что подобными заявлениями Пашинян хочет сорвать мирное урегулирование вопроса. «Не исключено, что стороны вновь войдут в фазу, свидетелем которой мы стали в 2014–16 годах, когда напряженность продолжала нарастать, когда предпринимались попытки дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения, при этом каждая сторона объявляла свою победу после каждой такой попытки», - отметил британский аналитик.

Оценивая эти заявления издалека, Броерс говорит, что пришло время переосмыслить, что такое настоящая победа. «Человеку, наблюдающему за конфликтом со стороны, может быть легче сказать это: мне кажется, что и Армения, и Азербайджан проиграли. На протяжении более тридцати лет огромные ресурсы выделялись оборонному сектору, военной гонке, и сегодня, я думаю, этот конфликт является единственным фактором, который прямо или косвенно ставит под угрозу суверенитет двух стран. Кроме того, последние столкновения также показали, насколько вероятно, что проблемы, не связанные непосредственно с Карабахом, могут перерасти в новый конфликт. И это очень беспокоит», - отметил аналитик.