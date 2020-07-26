В Москве арестованы трое выходцев из Азербайджана, участвовавших в драках

В Москве Кузьминский суд в субботу постановил арестовать троих задержанных участников массовой драки на юго-востоке Москвы. Как сообщил агентству ТАСС пресс-секретарь суда, двое задержжанных - Гамидов (гражданин России) и Валиев - арестованы на два месяцы. Ранее в тот же день суд удовлетворил ходатайство следствия в отношении задержанного Захидова (Валиев и Захидов - граждане Азербайджана).

Арестованные обвиняются в хулиганстве, совершённом по предварительному сговору. По закону, за такое преступление предусмотрено до семи лет лишения свободы.

В ночь на 24 июля в районе Марьино произошло несколько стычек между уроженцами Армении и Азербайджана, одна из них переросла в массовую драку. Были задержаны 25 человек.

Радио Свобода