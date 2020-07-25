COVID-19: За сутки в Армении выявлено 383 новых случая коронавируса, скончались 8 человек, выздоровели 590

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 383, в общем составив 36996.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 25 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 509 и сейчас составляет 26243.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 8 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 700.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 220 пациентов с COVID-19 скончался по другим причинам (двое за прошедшие сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 9833, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 155664 (1850 за последние сутки).