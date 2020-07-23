Вчера положительными оказались 23,6% проведенных тестов

Число подтвержденных случаев коронавируса за последние сутки увеличилось на 469, достигнув 36162. Из 1981 теста положительными оказались 23,6%.

«25244 человек уже выздоровели, 688 умерли», - сказала пресс-секретарь Министерства здравоохранения Алина Никогосян.

Никогосян сообщила, что число выздоровевших вчера увеличилось на 478, 10 человек скончались, им было от 73-х до 87 лет. До сих пор 217 человек с коронавирусной инфекцией умерли по другим причинам. «По состоянию на вчерашний день у нас не было зарегистрировано смертей пациентов, у которых была инфекция, но смерть произошла по другой причине», - отметила пресс-секретарь Минздрава.

Если несколько недель назад коронавирус подтверждался у более чем 30% тестируемых, то это соотношение в последнее время варьируется от 22% до 26%. А число выздоровевших в последние недели в основном превышает число ежедневно подтвержденных случаев инфицирования.

Вчера премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения вступает в стадию преодоления коронавирусного кризиса, подчеркнув, что ослабление напряженности - это, прежде всего, результат ношения масок. Однако, по словам премьер-министра, еще рано говорить о том, что мы преодолели эпидемию.

Вчера четыре новых случая коронавируса было выявлено в Нагорном Карабахе, сообщает Министерство здравоохранения Карабаха. До сих пор в Карабахе коронавирус был подтвержден у 187 человек, 144 из них уже излечились. Случаев смерти от коронавируса в Карабахе пока не зарегистрировано.