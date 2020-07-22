Премьер: В борьбе с коронавирусом у нас есть небольшая положительная динамика

За прошедшие сутки из 1718 протестированных коронавирус был диагностирован у 439 человек, то есть, положительными оказались 25,5% тестов. За тот же период от COVID-19 скончались 16 человек, самый молодой из них - 49-летний мужчина.

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Алина Никогосян сообщила, что среди умерших есть также медработник. «Вчера у нас было 16 случаев смерти. С болью должна сообщить, что один из случаев смерти был зарегистрирован у медработника. 59-летняя Сирануш Арутюнян многие годы работала педиатром в поликлинике медицинского центра «Сурб Григор Лусаворич», и, к сожалению, ее семья также проходит через это испытание. Как я уже отмечала, Министерство здравоохранения выражает соболезнования членам семьи доктора», - Никогосян.

С начала эпидемии и до сих пор в Армении от коронавируса умерло уже 618 человек. На данный момент лечение проходят около 10 тысяч граждан. За последний день выздоровели 560 человек.

Несколько дней назад Министерство здравоохранения изменило порядок проведения тестов: ранее тестировались те, у кого температура была 38,5 градуса и выше, а теперь порог снижен, тестироваться будут также те, у кого температура составляет 37,5 и есть респираторное заболевание или другие подозрительные симптомы.

«Изменение связано с тем, что число обращений немного уменьшилось. Наша цель - выявлять больше случаев. Поэтому порог был снижен», - сказала Алина Никогосян.

«В результате борьбы с коронавирусом в Армении наблюдается небольшая положительная динамика», - написал на своей странице в Facebook премьер-министр Никол Пашинян, также призвав не ослаблять бдительность и еще более последовательно соблюдать противоэпидемические правила.