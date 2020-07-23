На границе сохраняется относительное спокойствие

«В ночь с 22-го на 23 июля, а также до сих пор на армяно-азербайджанской границе сохранялось относительное спокойствие», - сегодня утром сообщила Радио Азатутюн пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

«Противник на некоторых участках границы с применением стрелкового оружия шесть раз нарушил режим прекращения огня, произведя в направлении армянских позиций около 43 выстрелов, - отметила Степанян, пояснив: детали. - В направлении боевых позиций близ сел Чинари, Мовсес, Неркина Кармирахбюр [Тавушской области] режим прекращения огня был нарушен 5 раз, в направлении боевых позиций близ села Зангакатун - один раз».

«Огонь велся из стрелкового оружия и был неприцельным», - сказала представитель Минобороны Армении.

Оборонное ведомство Армении призывает воздерживаться от обсуждения тем, связанных с армией, по мобильному телефону, а также в Интернете, в частности, на различных социальных платформах. «Подобные обсуждения могут стать доступными для противника, что содержит в себе реальные опасности для защитников Отечества», - на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Минобороны.

Шушан Степанян также сообщила, что за последние пять дней в Фонд страхования военнослужащих было пожертвовано около 192 млн драмов (более 393 тыс. долларов) из 48 стран мира.

Ситуация на Тавушском участке армяно-азербайджанской государственной границы резко обострилась после полудня 12 июля, когда, по сообщению Министерства обороны Армении, военнослужащие ВС Азербайджана на автомобиле «УАЗ» пытались пересечь государственную границу Армении в направлении Тавуша. За прошедшую неделю вследствие боевых действий, в ходе которых стороны применяли артиллерию, беспилотники и другую военную технику, по официальным данным с азербайджанской стороны погибли 11 военных, в том числе генерал, полковник и другие офицеры, и одно гражданское лицо, с армянской стороны погибли четверо военнослужащих - двое офицеров и два солдата-срочника.

С конца прошлой недели на границе сохраняется относительное спокойствие. Однако поздно вечером 21 июля Минобороны Армении сообщило об отражении армянскими ВС очередной атаки спецназа противника в направлении армянского поста «Бесстрашный» («Анвах») на Тавушском участке армяно-азербайджанской границы.