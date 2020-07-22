Минобороны: Армянские ВС отразили атаку в направлении поста «Бесстрашный»

Министерство обороны Армении сообщило, что накануне в 22:30 азербайджанский спецназ предпринял очередную атаку в направлении поста «Бесстрашный» («Анвах») на Тавушском участке армяно-азербайджанской границы.

По данным Министерства обороны, Вооруженные силы Армении отразили атаку противника, нанеся ему значительные потери.

«По предварительным данным, у спецназа противника, помимо потерь, также есть бойцы, попавшие в ловушку. С армянской стороны потерь нет», - говорится в сообщении.

Позже пресс-секретарь Министерства обороны Шушан Степанян написала на своей странице в Facebook: «Несмотря на то, что по положению на 00:47 выстрелов нет, констатирую, что руководство ВС Азербайджана не владеет ситуацией».