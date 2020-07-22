COVID-19: За сутки в Армении выявлено 439 новых случаев коронавируса, скончались 16 человек, выздоровели 560

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 439, в общем составив 35693.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 22 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 560 и сейчас составляет 24766.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 16 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 678.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 217 пациентов с COVID-19 скончался по другим причинам (двое за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10032, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 149898 (1718 за последние сутки).