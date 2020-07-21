Армянская сторона предпринимает шаги по внедрению международной системы надежного мониторинга за соблюдением режима прекращения огня

Премьер-министр Никол Пашинян на встрече в Министерстве обороны на прошлой неделе, касаясь сложившейся после 12 июня напряженной ситуации на армяно-азербайджанской границе, заявил, что, в конце концов, «должна быть создана международная система надежного мониторинга за соблюдением режима прекращения огня».

Премьер-министр не уточнил, о какой конкретно системе идет речь и какие шаги предпринимаются в этом направлении.

«Мы все должны, наконец, выйти из круговорота постоянных заявлений о нарушениях режима прекращения огня, и должна быть создана международная система надежного мониторинга за соблюдением режима прекращения огня», - сказал премьер.

Напомним, что договоренность о создании механизмов расследования нарушений режима прекращения огня между сторонами была достигнута на встречах в Вене и Санкт-Петербурге сразу после апрельской войны 2016 года, однако они так и не были реализованы. Представители бывшей власти - Республиканской партии, неоднократно критиковали Никола Пашиняна за отказ от договоренностей в Вене и Санкт-Петербурге, подчеркивая, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ больше не говорят о необходимости выполнения этих договоренностей.

Радио Азатутюн направило запрос премьер-министру Николу Пашиняну, попытавшись выяснить, относится ли заявление о создании международной системы надежного мониторинга за соблюдением режима прекращения огня к Венским и Санкт-петербургским договоренностям.

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн о том, предпринимает ли МИД Армении в настоящее время конкретные шаги по созданию международной системы мониторинга, о которой говорил премьер-министр, пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила, что существуют четкие предложения по укреплению безопасности и доверия, в том числе об увеличении числа и постоянном размещении наблюдателей, установлении прямой связи между двумя сторонами и внедрении механизма расследования нарушений режима прекращения огня. Однако Азербайджан все это отверг.

«Мы надеемся, что после провала военной авантюры Азербайджан проявит ответственность в вопросе соблюдения и укрепление режима прекращения огня. Существуют четкие предложения по укреплению безопасности и доверия, включая увеличение числа международных наблюдателей на местах, их постоянное размещение, прямую связь и введение механизма для расследования предполагаемых нарушений режима прекращения огня. Их реализация может помочь избежать возобновления роста напряженности в будущем, однако Азербайджан отверг эти механизмы расследования, отсутствие которых способствует увеличению жертв среди гражданского населения, а также необоснованным обвинениям в адрес армянской стороны», - сказала Нагдалян.

Глава парламентской комиссии по внешним отношениям Рубен Рубинян в беседе с Радио Азатутюн отметил, что разговоры о создании системы надежного мониторинга за соблюдением режима прекращения огня не новы, армянская сторона последовательно настаивала на необходимости внедрения механизмов расследования, которые позволили бы исключить нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения. «Что также предполагает расширение офиса [личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея] Каспшика, прямую связь на местах», - сказал Рубинян.

На вопрос Радио Азатутюн, имеет ли он в виду связь между азербайджанской и армянской сторонами, глава парламентской комиссии по внешним отношениям ответил утвердительно. «Да. То есть, прямая связь, которая также будет направлена на исключение случаев нарушения режима прекращения огня», - сказал он.

На вопрос о том, что представители бывшей власти критиковали премьер-министра Никола Пашиняна за отказ от Венских и Санкт-петербургских договоренностей о создании механизмов расследования нарушений режима прекращения огня, относится ли заявление премьер-министра о создании международной системы мониторинга к соглашениям в Вене и Санкт-Петербурге, Рубен Рубинян ответил: «Это заявление относится к внедрению механизма мониторинга, а комментировать заявления бывших властей считаю неблагодарным делом».

На вопрос, остаются ли в силе Венские и Санкт-петербургские договоренности, Рубинян ответил: «Мы постоянно поднимали вопрос о внедрении механизма мониторинга и продолжаем поднимать».

Председатель парламентской комиссии по внешним отношениям подчеркивает, что недавние события на армяно-азербайджанской границе «еще раз продемонстрировали международному сообществу, что внедрение механизмов расследования нарушений режима прекращения огня является насущной необходимостью, и армянская сторона продолжает работать в этом направлении.