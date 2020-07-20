Московские власти заверяют, что проблемы с армянской сельхозпродукцией решены

Власти Москвы обсудили с послом Армении в России Варданом Тоганяном вопросы, которые возникли в связи с недопуском армянских товаров на продовольственный рынок «Фуд Сити».

В беседе с корреспондентом РИА Новости глава департамента торговли и услуг мэрии Москвы Алексей Немерюк сказал: «Я сейчас с послом говорил, никаких проблем нет, абрикосы все распродали, а на «Фуд Сити» сегодня три фуры зашло, никаких проблем у них нет».

Ранее посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок «Фуд Сити» и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов. По словам посла Тоганяна, в субботу более 50 фур с армянской сельхозпродукцией были блокированы на территории рынка.

На фоне столкновений на армяно-азербайджанской границе армянским абрикосам был запрещен выезд на крупнейший в Москве рынок сельхоз продукции «Фуд Сити», который принадлежит азербайджанским бизнесменам Году Нисанову и Ильхаму Рахимову.

Фуры с армянской сельскохозяйственной продукцией пришлось перевезти в другие торговые центры.

На видео, распространенных в СМИ в выходные, видно, как сотни этнических армян, живущих в Москве, приезжают, чтобы приобрести абрикосы и сливы из прибывших из Армении фур, таким образом поддерживая армянских производителей. На кадрах видно, как данные акции перерастают в народные гуляния.