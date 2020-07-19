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Армения

От огнестрельного ранения скончался военнослужащий ВС Армении - Минобороны

18 июля в 14:00 на территории, находящейся под ответственностью воинской части Минобороны Армении, с огнестрельным ранением был найден военнослужащий срочной службы, рядовой Алик Манукян (2000 года рождения, Вайоцдзорский военкомат, первый призыв 2019 г.). По дороге в госпиталь он скончался.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.

В оборонном ведомстве сообщили, что для выяснения обстоятельств инцидента ведется следствие.

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