Инфекционист: Снижение процентного соотношения выявленных случаев к числу проведенных тестов является результатом ношения масок

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 442, достигнув 34 тысяч. За это же время от этой болезни умерли 13 человек. Самому молодому из них был 51 год, самому старому - 84 года. Число умерших от коронавируса возросло до 620, еще 197 человек, зараженных коронавирусом, умерли от других заболеваний.

Вчера было проведено 1704 теста, около 26% из них оказались положительными. Число людей, вылечившихся от коронавируса, за один день увеличилось на 561, достигнув 22492 человек, на фактическом лечении находятся 10962 человека.

Уже пять дней подряд число выздоровевших превышает число новых инфицированных.

Однако инфекционист Асмик Казинян не уверена, что эта тенденция станет закономерностью. Процентное соотношение подтвержденных случаев к проведенным тестам снижается, что, по мнению специалиста, является результатом простого правила ношения маски.

«В последнее время с радостью отмечаю, что все больше людей носят маски и правильнее их носят. Да, соблюдение хотя бы одной из противоэпидемических мер налаживается», - сказала она.

По оценке инфекциониста, если люди так же будут придерживаться правил соблюдения социальной дистанции и регулярного дезинфицирования рук, Армения добьется серьезных успехов в борьбе с коронавирусом.

Несмотря на положительные тенденции, наблюдаемые в последние дни, число смертей от коронавируса не уменьшается. По словам Асмик Казинян, одной из причин является поздняя госпитализация пациентов.

В это воскресенье будет отмечаться праздник Вардавар. В этот день обычно проводятся многолюдные мероприятия. Инфекционист призывает не участвовать в этих мероприятиях.

К этому же призывает и комендант чрезвычайного положения Тигран Авинян. «Я уверен, что все мы осознаем, что проведение такого мероприятия, как Вардавар, создаст благодатную почву для интенсивного распространения инфекции, и через несколько дней у нас будет резкое увеличение числа инфицированных, что создает риски для общественного здоровья, вызвав напряженность в загруженной системе здравоохранения и нарушив существующий баланс», - отметил он.

С целью недопущения скоплений людей в воскресенье полиция будет осуществлять усиленный контроль в общественных местах.