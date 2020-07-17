Комендант призывает воздержаться от празднования Вардавара традиционным образом

Вице-премьер, комендант чрезвычайного положения Тигран Авинян призывает граждан воздержаться от празднования в ближайшее воскресенье Вардавара традиционным образом из-за эпидемии коронавируса.

«Дорогие соотечественники, в это воскресенье, 19 июля, отмечается Вардавар или праздник Преображения Господня.

Мы все ждем Вардавара. Это один из самых любимых праздников народа, который мы всегда отмечаем с особым энтузиазмом во дворах, общественных местах, не разбирая друзей, родственников, знакомых или незнакомцев. Обливание водой друг друга в этот день и выпускание голубей символизируют всемирный потом и спасение человечества от потопа.

К сожалению, наше «потоп» в этом году - пандемия коронавируса, все еще не отступает, и мы продолжаем вести бескомпромиссную борьбу с ней.

Я уверен, что все мы осознаем, что проведение такого мероприятия, как Вардавар, создаст благодатную почву для интенсивного распространения инфекции, и через несколько дней у нас будет резкое увеличение числа инфицированных, что создает риски для общественного здоровья, вызвав напряженность в загруженной системе здравоохранения и нарушив существующий баланс.

Поэтому я призываю вас воздержаться от соблазна отпраздновать Вардавар традиционным образом, избегать посещения людных мест и мероприятий, предполагающих скопления людей», - написал в Facebook Авинян, также сообщив, что полиция будет осуществлять усиленный контроль в общественных местах с целью недопущения скоплений людей.

Согласно опубликованным сегодня утром данным, число инфицированных коронавирусом, в Армении превысило 34 тысячи, из которых около 22,5 тысяч выздоровели, 620 человек умерли от этой болезни, в настоящее время 10,7 тысяч проходят лечение.