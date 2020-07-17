Пашинян: Азербайджан не сможет заставить нас пойти на необоснованные и односторонние уступки

Находящийся с рабочим визитом в Беларуси премьер-министр Армении Никол Пашинян в Минске принял участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета.

Премьер-министр в своем выступлении, в частности, отметил, что эпидемиологическая ситуация в Армении остается сложной, несмотря на некоторые обнадеживающие цифры, которые появились в последние дни в статистике.

«Пандемия действительно негативно повлияла на все стороны нашей жизни. Она ударила по нашей экономике и социальной сфере. Снизилась мобильность населения, затруднена торговля товарами и услугами. Беспрецедентную нагрузку испытывает система здравоохранения.

Сегодня эти трудности, в той или иной мере, испытывают все без исключения страны мира. Более чем очевидно, что необходимым условием для успешной борьбы против пандемии и вызванного ею экономического кризиса является сохранение мира и прекращение вооруженных конфликтов.

В этой связи не могу не затронуть жизненно важную для нас и для сохранения стабильности в нашем регионе тему.

Как вам известно, Азербайджан, игнорируя многочисленные призывы к прекращению вооруженных конфликтов в условиях пандемии, в том числе, отраженные в Совместном заявлении членов Высшего Евразийского экономического совета от 14 апреля, и заявлении Генерального секретаря ООН от 23 марта, предпринял военные действия в северо-восточном направлении границы Армении. Вооруженные силы Армении не могли не отреагировать на эти провокационные действия Азербайджана.

К несчастью, провокации продолжаются по сей день, способствуя сохранению напряженности и непредсказуемости ситуации.

Агрессивная политика Азербайджана, направленная на эскалацию напряженности в регионе, ведет в никуда. Она не сможет сломить решимость нашего народа и заставить нас пойти на необоснованные и односторонние уступки в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Силового решения конфликта не существует и нет никакой альтернативы мирным переговорам, что отвечает интересам всех народов нашего региона», - сказал Никол Пашинян.

В заседании также приняли участие председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин, премьер-министр Республики Кыргызстан Кубатбек Боронов, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

После протокольной церемонии фотографирования сначала состоялось заседание межправительственного совета в узком, затем и в расширенном составе.