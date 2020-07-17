Демократическая партия народов Турции призывает Азербайджан и Армению к миру и диалогу

Демократическая партия народов, входящая в парламент Турции, которая не присоединилась к осуждающему Армению заявлению остальных представленных в меджлисе политических сил, выразила свою позицию касательно напряженности на армяно-азербайджанской границе. Заместитель председателя оппозиционной парламентской фракции Сарухан Олуч в письменном заявлении призвал стороны к миру и диалогу.

«Азербайджанскому и армянскому народам, как воздух и вода, нужен мир. Все соседние страны, включая Турцию, должны поощрять диалог и переговоры, чтобы положить конец продолжающимся на Кавказе после окончания холодной войны столкновениям и войнам и установить мир», - говорится в заявлении.

Подчеркнув, что для политического решения вопроса необходима инициативность Минской группы ОБСЕ, Олуч отметил: «Основным стержнем нашей политики должно стать посредничество. Мир и дипломатия являются основным способом решения проблем. К сожалению, на протяжении многих лет переговоры и средства политического решения отодвигались на второй план. Вместо этого обе стороны, Азербайджан и Армения, отдавая приоритет миру, должны сесть за стол переговоров, чтобы предпринять шаги в направлении ослабления напряженности».