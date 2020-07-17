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Четыре из пяти представленных в парламенте Турции партий приняли осуждающее Армению заявление

Парламент Турции (архив)

Четыре политические партии, представленные в Великом Национальном Собрании Турции, опубликовали совместное заявление с осуждением Армении.

Лидеры провластных партий «Справедливость и развитие» и «Националистическое движение», а также оппозиционных Республиканской народной партии и Хорошей партии подписали заявление, в котором подвергают критике Армению за «проявление агрессивной позиции и препятствованию установлению прочного мира и стабильности на Южном Кавказе».

«Турция будет и впредь всячески поддерживать Азербайджан, руководствуясь принципом «одна нация, два государства»», - говорится в заявлении.

Представленная в парламенте Турции Демократическая партия народов не присоединилась к заявлению.

Напомним, что в последние дни заявления такого же характера сделали президент Турции, министр иностранных дел и министр обороны Турции. Официальный Ереван отреагировал заявлениями, осуждающими Анкару.

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