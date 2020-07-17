Вашингтон вновь призывает Ереван и Баку к немедленному прекращению огня, Москва работает со сторонами

Соединенные Штаты Америки вновь призывают Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь и строго следовать соблюдению режима прекращения огня.

После заявлений официального представителя Госдепартамента и государственного секретаря Майка Помпео, вчера об этом заявил руководитель миссии США в ОБСЕ, посол Джеймс Гилмор.

Выступая на заседании Постоянного совета, дипломат сообщил другим государствам-членам, что посредники Минской группы активны и занимаются этим вопросом.

Последние, по словам посла, накануне встретились с постоянными представителями Франции, США и России при ОБСЕ, а также с представителями других стран Минской группы и представили подробности касательно ситуации. «На этой встрече я отметил, что очень важно, чтобы сопредседатели работали прозрачно и активно и оказывали помощь в посредничестве и реагировании на переговорах», - сказал постпред США при ОБСЕ.

Представляя позицию Вашингтона, Джеймс Гилмор подчеркнул: «Соединенные Штаты привержены содействию в достижении прочного мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Мы будем и впредь активно участвовать в усилиях по достижению этой цели».

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вчера подчеркнула, что Москва работает с Арменией и Азербайджаном с целью урегулирования ситуации.

На брифинге с журналистами, отвечая на вопрос о том, возможна ли встреча глав МИД Армении, Азербайджана и России и обращались ли противоборствующие стороны к России по вопросу урегулирования проблемы, Мария Захарова сказала: «В данный момент информации о такой встрече у меня нет».

В то же время она добавила, что «министерства иностранных дел и обороны России работают с армянской и азербайджанской сторонами с целью предотвращения дальнейшей эскалации ситуации и ее нормализации».

Ранее замглавы МИД России Андрей Рубенко провел отдельные встречи с послами Армении и Азербайджана.