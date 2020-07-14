США осуждают насилие на армяно-азербайджанской границе и призывают к соблюдению режима прекращения огня

Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают насилие на международно признанной границе между Арменией и Азербайджаном, заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус.

«Мы настоятельно призываем стороны немедленно прекратить применение силы, использовать существующие прямые средства связи, чтобы избежать дальнейшей эскалации, и строго соблюдать режим прекращения огня», – говорится в заявлении Ортагус, опубликованном на официальном сайте Госдепартамента США.

Будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ, Соединенные Штаты по-прежнему твердо привержены оказанию сторонам помощи в достижении прочного мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. «Мы будем продолжать активно участвовать в усилиях по достижению этой цели», – подчеркнула Ортагус.

США присоединяются к призыву сопредседателей Минской группы ОБСЕ как можно скорее возобновить предметные переговоры и подчеркивают важность возвращения наблюдателей ОБСЕ в регион, как только это позволят обстоятельства, также отмечает пресс-секретарь Госдепа.

Ситуация на Тавушском участке армяно-азербайджанской государственной границы резко обострилась после полудня 12 июля, когда, по сообщению Министерства обороны Армении, военнослужащие ВС Азербайджана на автомобиле «УАЗ» пытались пересечь государственную границу Армении в направлении Тавуша. Стороны применяют артиллерийский огонь.

Азербайджан подтвердил гибель уже 11 военнослужащих, в армянской стороны погибли двое военнослужащих.

Стороны обвиняют друг друга в провоцировании столкновений.