Минобороны: Ночью на границах сохранялось относительное спокойствие

На линии соприкосновения армянских вооруженных сил и вооруженных сил Азербайджана в течение ночи сохранялось относительное спокойствие. Об этом сегодня утром сообщили из Министерства обороны Армении.
В сообщении отмечается, что на всех приграничных направлениях азербайджанская сторона использовала только огнестрельное оружие различного калибра.
«Вооруженные силы Армении уверенно контролируют ситуацию вдоль всей границы», - заявили в армянском оборонном ведомстве.
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