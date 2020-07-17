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Карабах

Минобороны: Ночью на границах сохранялось относительное спокойствие

Армянский военнослужащий на боевом дежурстве (архив)

На линии соприкосновения армянских вооруженных сил и вооруженных сил Азербайджана в течение ночи сохранялось относительное спокойствие. Об этом сегодня утром сообщили из Министерства обороны Армении.

В сообщении отмечается, что на всех приграничных направлениях азербайджанская сторона использовала только огнестрельное оружие различного калибра.

«Вооруженные силы Армении уверенно контролируют ситуацию вдоль всей границы», - заявили в армянском оборонном ведомстве.

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