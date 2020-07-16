Односельчане Нарека Сардаряна уверены, что он вернется

На протяжении девяти дней жители села Неркин Хндзореск и спасатели искали 30-летнего Нарека Сардаряна. Он ушел на пастбище пасти скот и исчез. Из распространенного вчера азербайджанскими СМИ видео стало ясно, что молодой человек находится в Азербайджане.

Нарек Сардарян - житель села Неркин Хндзореск, он занимается скотоводством. Он взял в аренду пастбище общины Горайк, граничащей с Нахичеваном. Именно там он и исчез.

Глава общины Ерванд Малунц говорит, что на это пастбище они стали ходить недавно, с местностью были незнакомы. Один из скотоводов, пасущих свой скот на той же территории, что и Нарек, рассказал, что до аренды пастбища они не знали, что виднеющийся вдалеке пост является не армянским, а азербайджанским. Он уверен, что Нарек именно так заблудился и попал в плен.

В селе с самого начала были подозрения, что молодой человек случайно пересек границу. Армянский офис Красного направил запрос своим коллегам в Азербайджане. Однако азербайджанская сторона ответила на запрос лишь сегодня, когда уже было опубликовано видео.

«По этому вопросу наша организация находится на связи с представителями властей обеих сторон. Мы находимся также на связи с семьей этого человека. Международный комитет Красного Креста (МККК) как нейтральный гуманитарный посредник уполномочен посещать таких лиц, которые были задержаны в связи с карабахским конфликтом, чтобы мы могли мониторить обращение с ними», - сказала, ответственная за коммуникационные программы армянского офиса МККК Зара Аматуни.

По словам Аматуни, неясно, когда можно будет навестить Нарека, утвержденных сроков нет. Но она подчеркнула, что речь идет о немедленном посещении и возможности отправить письмо или устное сообщение семье. Все это, конечно, с согласия азербайджанских властей.

А в видеозаписи, распространенной азербайджанскими властями, говорится, что гражданин Армении добровольно поднял белый флаг (неизвестно, где в горах скотовод нашел белую ткань) и сдался соседнему государству, поскольку, согласно видео, здесь царит несправедливость, глава села постоянно требует от него взятку, поэтому он хочет жить в Азербайджане или переехать в третью страну.

Депутат Национального собрания от правящей фракции «Мой шаг», азербайджановед Татик Айрапетян сказала: «Что касается текста, который он произнес, он полностью специфичен для азербайджанской пропаганды, слово в слово. Было очевидно, что его заставили разными способами произнести этот текст, тем самым они пытаются в этой напряженной ситуации оказать на нас психологическое давление».

Айрапетян считает неслучайным, что на протяжении многих дней азербайджанская сторона не предоставляла информацию о Нареке и только сейчас, на этом напряженном этапе, распространила это видео. По ее словам, ясно, что молодой человек заблудился. «В любом случае, я надеюсь, поскольку в данный момент этим интенсивно занимается Красный Крест, я надеюсь, что появится возможность перевезти в третью страну и вернуть нашего гражданина», – сказала она.

Заявление в связи с этим распространила Служба национальной безопасности: «Нарек Сардарян характеризуется как патриот, спокойный и трудолюбивый человек, никогда не имевший проблем ни с местными властями, ни с правоохранительными органами. У Нарека Сардаряна есть семья и несовершеннолетние дети, которые находятся на его попечении. В настоящее время принимаются меры для возвращения Нарека Сардаряна в Армению».

Омбудсмен Армении Арман Татоян сообщил, что не может вести переговоры со своим азербайджанским коллегой по этому вопросу, так как прямой связи нет. Они работают с армянской делегацией Красного Креста.

Татоян посмотрел видео, и, мягко говоря, оно вызвало у него недоумение. «Как омбудсмен я обеспокоен. Учитывая также предыдущий опыт, когда наши граждане подвергались там жестокому обращению, пыткам, естественно, это дает нам повод для беспокойства. В подобном случае, конечно, мы должны незамедлительно начать работать».

В родном селе Нарека Сардаряна азербайджанское видео даже не обсуждают. Глава села Неркин Хндзореск Ерванд Малунц сказал, что все и так ясно. «Сказанное им вообще не имеет никакого значения, потому что все мы знаем, какие азербайджанцы, как они поступают, как принуждают говорить то, что им выгодно. Мне кажется, все это знают», - сказал он.

Односельчане на странице в Facebook просят не распространять непроверенные сведения о Нареке, не причинять боль его родным. Фейсбучный пост они заключили такими словами: Нарек вернется.

Родственники Нарека Сардаряна не могут найти слов, они лишь ждут. У Нарека есть жена, маленькие сыновья 5-ти и 3-х лет и родители, у которых проблемы со здоровьем. Именно чтобы содержать семью, он расширил хозяйство и отправился на опасное пастбище.