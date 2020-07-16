«ВС РА показывают хорошие результаты, в боевых действиях у нас есть преимущества»

По мнению председателя Национального собрания (НС) Армении Арарата Мирзояна, Азербайджан нарушил все возможные международные конвенции, подвергнув обстрелам гражданское население Армении. Мирзоян подчеркнул, что некоторые снаряды упали на жилые дома, также был поврежден детский сад села Айгепар Тавушской области.

Обо всем этом Министерство иностранных дел Армении, а также Национальное собрание РА регулярно и подробно информируют международных партнеров. «Я отправил письма с информацией о событиях председателю Европарламента, председателю Парламентской ассамблеи ОБСЕ, председателю ПАСЕ, а также нашим партнерам по Парламентской ассамблее ОДКБ», - сказал спикер НС.

Касаясь заявления ОДКБ, Арарат Мирзоян сказал, что оно, по сути, содержит призывы к миру. По словам Мирзояна, партнеры из ОДКБ проинформированы о том, что Вооруженные силы Армении полностью контролируют ситуацию, и в каком-либо вмешательстве нет необходимости.

Отвечая на вопрос о том, каковы причины начала военных действий со стороны Азербайджана, какую цель они преследуют, спикер парламента сказал, что есть мнения, что причиной провокационных действий Азербайджана в направлении государственной границы Армении являются назревающие в этой стране внутриполитические проблемы, и таким образом руководство Азербайджана пытается излить направленное против них общественное недовольство на армян.

«Примечательно, что происходящие в эти дни действия даже никак не связаны с Арцахом, а происходят в направлении границы Республики Армения», - сказал он.

Председатель парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян в беседе с Радио Азатутюн, касаясь предпринятых Азербайджаном в последние дни попыток диверсионного проникновения, напоминает, что подобные попытки предпринимались и в 2016 году, но сегодня возможности армянской армии совершенно другие.

«Не думаю, что в то время уровень управляемости в нашей армии был таким же, как сейчас, с точки зрения и вооружений, и управляемости, и бдительности. Бдительность очевидна, очевидно боевое состояние нашего 3-го корпуса, и заметно увеличение наших инженерных возможностей. Вы видите, что армия выполняет поставленную перед ней задачу самостоятельно, без мобилизационного ресурса, выполняет уверенно и имеет не только серьезные достижения в тактике, но у нас есть очень эффективные технические средства, уничтожающие технику противника, что говорит о том, что мы все это время не сидели сложа руки, и наши вооруженные вилы увеличили свои возможности. Особенно на том участке, где сейчас происходят боевые действия, раньше руководителем этого участка был нынешний начальник Генштаба Оник Гаспарян, который очень хорошо знает всю систему обороны с ее проявлениями, инженерными структурами, личным составом, там показывают хорошие результаты. И мы можем сказать, что у нас на данный момент есть зафиксированные преимущества в этой локальной области боевых действий», - сказал Кочарян.

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн о том, есть ли опасность того, что эти военные действия могут перерасти в полномасштабную войну, председатель парламентской комиссии по обороне сказал, что такой риск существует, поскольку пока неясно, какие действия запланировал противник. «И война содержит в себе серьезные риски, начать - это одно, выстоять - другое. И если вдруг, не дай Бог, они попытаются начать широкомасштабную войну, естественно, мы тоже вступим в широкомасштабную войну, к которой наша страна готова в той мере, в какой она имеет управляемые государственные структуры. Самое большое преимущество, что народ доверяет правительству и готов по решениям правительства стать мобилизационным ресурсом для эффективного решения таких масштабных задач», - сказал Андраник Кочарян.

Почему, тем не менее, Азербайджан решил начать военные действия именно на границе с Арменией и конкретно в Тавушской области? Ответ на этот вопрос у Кочаряна есть, но в данный момент он не считает правильным его озвучивать.

Кстати, о том, что политическая ситуация в Азербайджане нестабильна, по словам председателя парламентской комиссии по внешним отношениям Рубена Рубиняна, свидетельствуют также происходящие в Азербайджане в последние дни события, в том числе резкие заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес уже бывшего министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова, По словам Рубиняна, оценки Алиева лучше всего показывают эффективность работы армянской дипломатии.

«В своей критике Алиев сказал: «Я дал указания нашим дипломатам, но считаю работу неудовлетворительной, мы были в оборонительной позиции». Думаю, что это лучшая оценка работы наших армянских дипломатов, армянской дипломатии, в том числе парламентской дипломатии, потому что это ясно показывает, что в последние дни мы проделали блестящую работу, и противник не добился успеха не только в военном, но и в дипломатическом плане», - сказал Рубен Рубинян.