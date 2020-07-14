ОДКБ выражает озабоченность в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе

В Секретариате ОДКБ выражают серьезную озабоченность в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, возникшей 12 июля с.г. после вооруженного столкновения подразделений вооруженных сил Армении и Азербайджана, в том числе с применением тяжелого вооружения, в результате которого есть убитые и раненые, говорится в заявлении организации.

«Складывающаяся ситуация не способствует нормализации обстановки на границе двух соседних государств, одно из которых – Республика Армения является государством-членом ОДКБ, и свидетельствует о нарушении договоренностей о прекращении огня, достигнутых на уровне руководства Армении и Азербайджана», - отмечает секретариат ОДКБ, призывая к немедленному восстановлению режима прекращения огня в зоне ответственности ОДКБ.

Отмечается, что Совет коллективной безопасности, Совет министров иностранных дел ОДКБ в своих заявлениях неоднократно призывали стороны добиваться урегулирования конфликтных ситуаций исключительно мирным путем и воздерживаться от провокационных действий с целью недопущения эскалации напряженности.

Ситуация на Тавушском участке армяно-азербайджанской государственной границы резко обострилась после полудня 12 июля, когда, по сообщению Министерства обороны Армении, военнослужащие ВС Азербайджана на автомобиле «УАЗ» пытались пересечь государственную границу Армении в направлении Тавуша. Перестрелки на границе продолжаются. Стороны применяют артиллерию, военную технику. С азербайджанской стороны, согласно официальным сообщениям, погибли 12 человек, в том числе генерал, полковник и другие офицеры, а также одно гражданское лицо. С армянской стороны погибли четверо военнослужащих - двое офицеров и два солдата-срочника.