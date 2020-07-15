По вопросу пропавшего жителя села Неркин Хндзореск я обратился в Красный Крест - Омбудсмен Армении

«По вопросу пропавшего гражданина Армении, жителя села Неркин Хндзореск я обратился в Красный Крест», - сегодня в ходе брифинга заявил омбудсмен Армении Арман Татоян.

«На тот момент руководитель армянской делегации Международного комитета Красного креста (МККК) мне сказала, что они возбудили дело, инициировали специальный процесс и обратились с соответствующим запросом к делегации МККК в Азербайджане, и пока ответа нет», - отметил Татоян.

Омбудсмен сообщил, что сегодня из публичных источников информации они узнали, что Азербайджан подтвердил нахождение у них гражданина РА. «Красный Крест нам сообщил, что у них пока нет официального подтверждения. Мы будем на связи с нашими международными партнерами в рамках полномочий защитника прав человека. Я также обсудил ряд других вопросов, в числе которых также вопрос находящихся там в заключении других наших соотечественников. […] Подробности в данный момент обнародовать не могу. Мы находимся на связи также с родственниками нашего гражданина, пропавшего в Неркин Хндзореске и оказавшегося на территории Азербайджана», - сказал он.

Ранее официальный Баку заявил, что 30-летний гражданин Армении Нарек Сардарян добровольно пересек границу и перешел на территорию Нахичеванской Автономной Республики.

Сегодня местный телеканал показал интервью с Сардаряном, утверждая, что он просил предоставить ему гражданство Азербайджана.