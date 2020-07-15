«Наши жертвы, предположительно, были следствием использования двух "дронов-камикадзе"» - Андраник Кочарян

«Вечная слава героям».

Национальное собрание сегодня начало свою работу с минуты молчания в память о военнослужащих, погибших на Тавушском участке государственной границы Армении. Их четверо: Гаруш Амбарцумян, Сос Элбакян, Смбат Габриелян и Гриша Матевосян. Сегодня они были посмертно награждены.

«В результате развязанных Азербайджаном провокационных действий, защищая родину, погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения. Хочу предложить почтить их память минутой молчания», - сказал спикер НС Арарат Мирзоян.

Председатель парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности, депутат правящей фракции «Мой шаг» Андраник Кочарян раскрывает скобки: жертвы армянской стороны, предположительно, стали следствием использования двух беспилотников типа «камикадзе». По словам Кочаряна, Вооруженные силы Армении очень уверенно контролируют ситуацию, приведя в качестве примера вчерашние действия противовоздушных сил.

«Вооруженные силы с апреля 2016 года реорганизовали свои задачи, связанные с управляемостью и сегодня находятся на более высоком управляемом уровне, и мощности этой системы постоянно растут. За два дня сбиты 10 беспилотников, один из которых израильского производства, и это было болезненно для производителя и для Азербайджана, потому что они потратили большие средства. Внутри страны пытались дискредитировать последнее достижение наших противовоздушных сил, которые вроде как не должны были сделать это, но выяснилось, что наши модернизированные системы в состоянии поражать сверхсовременный израильский беспилотник Hermes 900, а это управляемая система, которая при полете вращается, и наши жертвы, предположительно, были следствием использования двух "дронов-камикадзе"», - сказал Андраник Кочарян.

Сегодняшнее относительное затишье глава комиссии по вопросам обороны и безопасности обусловил тем, что противник увидел, что использование его инструментария неэффективно.

Председатель комиссии по региональной и евразийской интеграции, депутат оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Микаэл Мелкумян считает широкомасштабную войну маловероятной.

«Потери, которые в сложившейся ситуации несет Азербайджан и его военно-политическое руководство в целом, показывают, что широкомасштабного продолжения не должно быть, потому что в противном случае потери возрастут. Мы видим, что это показывает панические признаки, это была очень важная позиция, та, которую мы занимаем сегодня, потому что оттуда видны и трубопроводы, и долина Куры, то есть, оттуда начинается равнина, это серьезная стратегическая позиция, другой такой позиции там нет. Остается, чтобы мы смогли [укрепиться], насколько я знаю, позиция сейчас укрепляется», - сказал Мелкумян.