Ночью на границе сохранялось относительное спокойствие – пресс-секретарь Минобороны

«Относительное спокойствие сохраняется на северо-восточном участке армяно-азербайджанской государственной границы с 00:15 до настоящего времени. В течение ночи артиллерия не использовалась», - утром написала пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

По словам Шушан Степанян, в 22:20-23:00 года подразделения Вооруженных сил Армении сбили два азербайджанских ударных беспилотника, обломки которых упали в зону, расположенную между позициями двух сторон.