Армения и Азербайджан сообщают о гибели высокопоставленных военных

Министерство обороны Армении сообщает о гибели четырех военнослужащих. По сообщению пресс-секретаря Минобороны Шушан Степанян, на северо-восточном участке армяно-азербайджанской государственной границы вследствие огня ВС Азербайджана смертельное огнестрельное ранение получили военнослужащие ВС Армении майор Гаруш Амбарцумян и капитан Сос Элбакян, а также военнослужащие-срочники – младший сержант Смбат Габриелян и младший сержант Гриша Матевосян.

Сегодня Азербайджан сообщил о гибели своих высокопоставленных офицеров. Во время состоявшегося в первой половине дня в Товузе брифинга заместитель министра обороны Азербайджана Керем Велиев сообщил, что в боях с армянскими вооруженными силами погибли начальник штаба третьего армейского корпуса Азербайджана, генерал-майор Полад Гашимов, начальник артиллерии того же армейского корпуса, полковник Ильгар Мирзоев и еще пятеро военнослужащих: два майора, два прапорщика и один рядовой. Сегодня Азербайджан также сообщил о гибели мирного жителя села Агдам Товузского района. Согласно сообщению, Азиз Изаат Азизов 1944 года рождения погиб вследствие артиллерийского обстрела с армянской стороны. Таким образом, Азербайджан подтвердил гибель 12 человек.

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян ближе к вечеру сообщила Радио Азатутюн, что на границе сейчас относительно спокойно. В первой половине дня она сообщила, что утром вооруженные силы Азербайджана атаковали ударным беспилотником гражданские инфраструктуры города Берд Тавушской области Армении.

В связи с обстрелом Берда с заявлением выступила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, отметив: «Эти агрессивные действия угрожающие безопасности гражданского населения Армении, получат соразмерный ответ, всю ответственность за который несет азербайджанская сторона».

Позже пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян написала на своей странице в Facebook, что подразделение ПВО Вооруженных сил Армении сбило беспилотный летательный аппарат ВС Азербайджана, являющийся системой управления огня. Степанян на своей странице также разместила видео, показывающее поражение опорных пунктов противника со стороны армянских вооруженных сил.

В полдень в беседе с Радио Азатутюн губернатор Тавушской области Айк Чобанян сообщил, что артиллерийский обстрел армянских населенных пунктов, в том числе города Берд и приграничных сел, прекратился, погибших и раненых среди гражданского населения нет. Чобанян сообщил, что во время обстрелов пострадал один дом в селе Чинари, но, к счастью, люди не погибли. По его словам, жители заняты повседневными делами, но в любой момент готовы укрыться в подвалах домов и в убежищах.

«Ситуация спокойная, в данный момент обстрелов нет, люди заняты своей работой, но они бдительны, особенно в отношении детей и пожилых людей, все семьи укрываются в более безопасных местах в своих домах и квартирах. Мы провели мониторинг всех убежищ и объектов гражданской обороны, со вчерашнего дня все находятся в состоянии готовности», - сказал он.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе резко ухудшилась с 12 июня. По сообщению Министерства обороны Армении, 12 июля в 12:30 Вооруженные силы Азербайджана в направлении сел Мовсес и Чинари Тавушской области периодически пытались занять армянский пограничный пункт, используя 82-миллиметровый миномет, танк и артиллерийский огонь, однако, понеся потери, были отброшены, оставив автомобиль «УАЗ».

Официальный Баку заявляет, что армянские вооруженные силы с помощью артиллерии пытались занять одну из азербайджанских позиций в направлении села Агдам Товузского района, но, потерпев неудачу, отступили.

Вечером было распространено сообщение Министерства обороны Нагорного Карабаха, согласно которому на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск как 13 июля и в ночь на 14 июля, так и в данный момент сохраняется относительно стабильная ситуация.