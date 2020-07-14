Агрессивные действия Азербайджана против гражданского населения Армении получат соразмерный ответ - пресс-секретарь МИД РА

Агрессивные действия Азербайджана, угрожающие безопасности гражданского населения Армении, получат соразмерный ответ. Об этом сегодня заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«Азербайджанская сторона продолжает агрессивные действия на армяно-азербайджанской границе, преднамеренно обстреливая гражданские объекты и население и расширяя географию напряженности. Сегодня при использовании ударного БПЛА артиллерийскому обстрелу подверглись объекты гражданской инфраструктуры города Берд», – говорится в комментарии пресс-секретаря МИД РА.

«Эти агрессивные действия угрожающие безопасности гражданского населения Армении получат соразмерный ответ, всю ответственность за который несет азербайджанская сторона», - согласно пресс-службе МИД Армении, заявила Анна Нагдалян.

Об атаке на гражданские инфраструктуры Берда со стороны азербайджанских ВС ранее сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

Затем Степанян на своей странице в Facebook написала: «Подразделения ВС РА уничтожают азербайджанские опорные пункты, с которых велся артиллерийский обстрел приграничных населенных пунктов Тавуша», и опубликовала соответствующий видеоматериал.

Ситуация на Тавушском участке армяно-азербайджанской государственной границы резко обострилась после полудня 12 июля, когда, по сообщению Министерства обороны Армении, военнослужащие ВС Азербайджана на автомобиле «УАЗ» пытались пересечь государственную границу Армении в направлении Тавуша. Стороны применяют артиллерийский огонь.

Вчера армянская сторона сообщила об обстреле вооруженными силами Азербайджана гражданской инфраструктуры и населения сел Чинари и Айгепар Тавушской области. МИД Армении решительно осудил эти действия, привлекая к ним внимание международного сообщества.

Минувшая ночь в селах Тавушской области прошла относительно спокойно.