Сопредседатели Минской группы ОБСЕ осуждают нарушения режима прекращения огня

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в связи с напряженностью на армяно-азербайджанской границе выступили с заявлением. Минская группа ОБСЕ с сожалением отмечает, что есть человеческие жертвы, осуждает нарушения режима прекращения огня и призывает стороны предпринять все необходимые шаги для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.

Сопредседатели, представляющие Россию, США и Францию, находятся в прямом контакте со сторонами, а также призывают стороны использовать существующий между ними прямой канал связи. Они также призывают стороны как можно скорее возобновить предметные переговоры и подчеркивают важность возвращения наблюдателей ОБСЕ в регион, как только позволят обстоятельства.

Напомним, ситуация на Тавушском участке армяно-азербайджанской государственной границы резко обострилась вчера после полудня, когда, по сообщению Министерства обороны Армении, военнослужащие ВС Азербайджана на автомобиле «УАЗ» пытались пересечь государственную границу Армении в направлении Тавуша. Стороны применяют артиллерийский огонь. Азербайджан уже сообщил о гибели четырех военнослужащих и ранении еще как минимум четырех. С армянской стороны, согласно официальным сообщениям, погибших нет, легкие ранения получили двое полицейских, несущих боевую службу на границе, а также трое военнослужащих.