COVID-19: За сутки в Армении выявлено 339 новых случаев коронавируса, скончались 8 человек, выздоровели 864

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 339, в общем составив 32490.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 14 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 864 и сейчас составляет 20729.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 8 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 581.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 184 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10996, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 136802 (1115 за последние сутки).