ЕС призывает Армению и Азербайджан прекратить вооруженную конфронтацию

Представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Питер Стано выступил с заявлением в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе.

Стано отметил, что и Армения, и Азербайджан сообщили о серьезных инцидентах на границе с применением оружия, что, к сожалению, привело к человеческим жертвам.

ЕС призывает обе стороны прекратить вооруженную конфронтацию, воздержаться от действий и риторики, провоцирующих напряженность, и незамедлительно принять меры для предотвращения дальнейшей эскалации.

В этом контексте, как отмечается в заявлении, обе стороны должны использовать все существующие механизмы прямого общения, формат во главе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, а личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

«Это серьезное нарушение прекращения огня подчеркивает настоятельную необходимость возобновления мониторинга ОБСЕ на местах, как только позволят условия», - говорится в заявлении.

ЕС призывает стороны неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, направить энергию и ресурсы на борьбу с пандемией коронавируса, возобновить предметные переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ и подготовить свои общества к миру.