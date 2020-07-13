Парламент Армении проголосовал против снятия ограничений на проведение собраний и общественных мероприятий

Сегодня в Национальном собрании Армении прошло обсуждение четвертого по счету продления режима чрезвычайного положения в стране в связи с ситуацией с коронавирусом.

Основным докладчиком выступил вице-премьер и комендант режима чрезвычайного положения Тигран Авинян.

В ходе внеочередного заседания оппозиционная фракция «Процветающая Армения» представила проект решения, по которому предлагается снять ограничения и запрет на проведение собраний или общественных мероприятий во время ЧП.

Представляя проект решения, секретарь фракции Арман Абовян отметил, что он разработан совместно с внепарламентскими партиями «Дашнакцутюн» и «Родина».

Вице-премьер Тигран Авинян высказался против данного решения, а перед голосованием по нему руководитель провластной фракции «Мой шаг» Лилит Макунц заявила, что фракция будет голосовать против него.

В итого проект решения был отклонен. Против него проголосовали 60 депутатов, «за» - 21.