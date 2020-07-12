Мы глубоко обеспокоены решением властей Турции превратить храм-музей Св. Софии в мечеть – МИД Армении

МИД Армении глубоко обеспокоен решением властей Турции превратить храм-музей Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Об этом накануне заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Анна Нагдалян.

В комментарии, опубликованном на официальном сайте МИД Армении, Нагдалян написала, что Собор Святой Софии является не просто историко-культурным памятником – на протяжении всей своей истории он имел различное религиозное, культурное и политическое значение.

«Присвоение статуса музея Собору Святой Софии и включение его в список Всемирного наследия ЮНЕСКО позволили сделать его не символом столкновения цивилизаций, а символом сотрудничества и единства человечества. С сожалением приходится констатировать, что последнее решение властей Турции закрывает страницу этого важного символа и миссии в истории Собора Святой Софии», - подчеркнула пресс-секретарь МИД Армении.

Как отметила Анна Нагдалян, данное решение создает «опасный прецедент существенного изменения характера и цели Всемирного наследия ЮНЕСКО и делает необходимым мониторинг международного сообщества и, в особенности, ЮНЕСКО с целью сохранения исторических мест, имеющих подобный статус на территории Турции».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть и проведении там мусульманских богослужений.