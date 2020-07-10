Минфин признал утратившей силу лицензию принадлежащей семье Царукяна компании «Онира клаб»

Министерство финансов признало утратившей силу лицензию на организацию казино, выданную компании «Онира клаб», принадлежащей семье лидера партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагика Царукяна, обвиняемого по делу о подкупе избирателей.

Вчерашнее решение комиссии по лицензированию лотерей, игр с выигрышем, интернет-игр с выигрышем и казино Министерства финансов было размещено на официальном интернет-сайте публичных уведомлений «Аздарар».

Отмечается, что «Онира клаб» до июня 2018 года не заплатила 25% годовой суммы государственной пошлины за третий квартал этого года за лицензию, выданную компании министерством еще в 2014 году.

«В то же время эта компания, принадлежащая семье Царукяна, совершила такое нарушение, которое является основанием для лишения лицензии», - подчеркивает Минфин.

Ссылаясь на закон «Об играх с выигрышем, интернет-играх с выигрышем и казино», Министерство финансов приняло решение отозвать лицензию у принадлежащего семье Царукяна казино.

Еще 14 июня Служба национальной безопасности сообщила об уголовном деле в отношении принадлежащего семье Царукяна концерна «Мульти групп». По данным правоохранительных органов, уполномоченные лица входящей в «Мульти групп» компании «Онира клаб», зарегистрированной в 2010 году в Государственном реестре Министерства юстиции, скрывая факты, обманным путем сделали так, чтобы пользоваться льготными условиями. То есть, построенные компанией «Онира клаб» развлекательные центры площадью более 13 гектаров, а также уже действующее казино «Шангри ла» были представлены как объекты, построенные в рамках одобренной правительством программы на сумму более 40 млрд драмов. Более конкретно, они были представлены государственным органам как построенные в результате инвестиций на сумму более 61 млрд драмов, в результате чего в декабре 2013 года было дано разрешение продолжить деятельность в указанных местах. «В результате государство фактически лишилось возможности получения инвестиций в особо крупном размере – 40 млрд драмов», - сообщила СНБ.

В то же время с полученной лицензией они без разрешения занимались организацией казино и игр с выигрышем в другом месте. В результате государство понесло ущерб в размере более 29 млрд драмов. Гагик Царукян проходит по этому делу в качестве свидетеля.