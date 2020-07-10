COVID-19: За сутки в Армении выявлено 557 новых случаев коронавируса, скончались 11 человек, выздоровели 709

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 557, в общем составив 30903.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 10 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 709 и сейчас составляет 18709.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 11 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 546.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 177 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (7 за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 11471, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 131216 (2050 за последние сутки).