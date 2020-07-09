В первом полугодии чистые налоговые поступления в бюджет сократились на 33 млрд драмов

Согласно данным, представленным сегодня Комитетом государственных доходов (КГД), в первом полугодии текущего года в государственный бюджет поступило на 33 млрд драмов (свыше 67 млн долларов) меньше налогов и пошлин, чем за тот же период прошлого года.

В январе-июне этого года КГД обеспечил 680,3 млрд драмов чистых налоговых поступлений, в то время как в первом полугодии прошлого года эта сумма составила 713,3 млрд драмов.

Чистые налоговые поступления в госбюджет в этом году уступают только поступлениям в прошлом году, потому что если сравнивать с предыдущими годами, то есть положительная разница. В первом полугодии 2018 года чистые доходы государственного бюджета в виде налогов и таможенных пошлин составили 572,9 млрд драмов, в 2017 году - 534,5 млрд драмов, в 2016 году - 496,6 млрд драмов, а в 2015 году - 485,4 млрд драмов.

По словам экономиста, представителя Армянского национального конгресса (АНК) Ваагна Хачатряна, снижение налогов и таможенных пошлин было ожидаемым и, конечно, объясняется экономическим спадом, обусловленным коронавирусом, как и во всем мире.

«Мы предвидели, что окажемся в такой ситуации, потому что, в конце концов, если экономика полностью не работает в марте, апреле, мае, июне, понятно, что в этих условиях налоги должны собираться меньше. Пока ожидается продолжение этой ситуации, потому что мы не знаем, как долго будет продолжаться эта ситуация, обусловленная коронавирусом,», - сказал экономист.

По данным Статистического комитета, за первые пять месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, индекс экономической активности снизился на 3,9%.

«Мы должны быть осторожными и учитывать, что в последующие месяцы эта ситуация сохранится. Это означает, что у нас будет меньше собранных налогов, а это значит, что у нас будут проблемы с бюджетными расходами. У правительства есть два выхода из этой ситуации: первый – сокращение бюджетных расходов, второй – увеличение бюджетного дефицита путем изыскания дополнительных финансовых источников», - сказал Ваагн Хачатрян.

Это не новость, что в этом году будет собрано меньше налогов и пошлин, чем планировалось. 23 апреля на заседании правительства министр финансов Атом Джанджугазян сказал, что в этом году предусматривается собрать примерно на 170 млрд драмов меньше налогов и пошлин, чем планировалось, поэтому правительство намерено занять 260 млрд драмов или около 536 млн долларов по текущему обменному курсу.

По данным Министерства финансов, по состоянию на конец мая этого года общий государственный долг Армении составил 7 млрд 433 млн долларов, что на 109 млн долларов больше, по сравнению с концом прошлого года.

По словам экономиста Сурена Парсяна, Армения находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, и опубликованные цифры свидетельствуют об этом.

«Доходная часть государственного бюджета претерпела некоторые изменения, в частности, ставки налогов изменились с 1 января, что, в свою очередь, оказывает большое влияние на собираемость налогов. Осуществлять сбор подоходного налога легче, чем сбор налогов в результате потребления. Сейчас, например, потребление сократилось. Мы уступили 30-50 млрд драмов, снизив подоходный налог, но в результате сокращения потребления теперь не можем собрать эти суммы в виде акцизного налога и других видов налогов», - сказал экономист.

По оценке Парсяна, в годовом разрезе правительство соберет по части доходов госбюджета не на 170 млрд драмов меньше, как прогнозировалось в апреле, а еще меньше.

«Согласно полугодовой программе государственного бюджета, должно было быть собрано 818 млрд драмов, сейчас собрано около 680 млрд драмов, что примерно на 140 млрд драмов меньше запланированной суммы. Конечно, это вызывает серьезную обеспокоенность», - отметил Сурен Парсян.