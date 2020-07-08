ЦИК отклонил заявление «Просвещенной Армении» о восстановлении 18-го мандата фракции

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отклонила заявление руководителя парламентской фракции «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна о восстановлении 18-го мандата, который фракция потеряла после выхода из нее ныне независимого депутата Армана Бабаджаняна.

«Заявление главы фракции «Просвещенная Армения» Эдмона Манукяна отклонить. Решение может быть обжаловано в Административном суде в течение трех календарных дней», - заявил глава ЦИК Тигран Мукучян.

Комиссия в полном составе согласилась с тем, что нет правовых оснований для восстановления мандата какой-либо фракции, если один из депутатов покинул фракцию, однако не сложил депутатский мандат.

«Центральная избирательная комиссия отмечает, что следующий кандидат в территориальном или общенациональном избирательном списке партии получает по протоколу Центральной избирательной комиссии мандат депутата, чьи полномочия досрочно прекращены, что означает, что если полномочия депутата досрочно не прекращены, то нет того правового факта, на основании которого Центральная избирательная комиссия своим протоколом может передать этот мандат другому кандидату», - сказал Мукучян.

В своем заявлении глава оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» описал текущую ситуацию в Национальном собрании. По его словам, в настоящее время одна треть депутатских мандатов не принадлежит оппозиционным фракциям, из-за чего они не могут выступать с рядом важных инициатив, таких, например, как вотум недоверия премьер-министру, выдвижение кандидата в премьер-министры и требование создания следственной комиссии по вопросам обороны и безопасности.

Представитель «Просвещенной Армении» в ЦИК Давид Хажакян сказал, что комиссия должна сама определить, как решить создавшуюся проблему: лишить Армана Бабаджаняна мандата или дать фракции дополнительный мандат.

«Давайте останемся в рамках вашей просьбы. Вы требуете еще одного, дополнительного мандата. Предоставление фракции дополнительного мандата приводит к тому, что общее число депутатских мандатов увеличивается», - сказал глава ЦИК, добавив, что, в соответствии с закрепленным в Избирательном кодексе расчетом, в Национальном собрании 7-го созыва должно быть 132 депутата. Мукучян поинтересовался: как в этом случае «Просвещенная Армения» представляет появление 133-го мандата в парламенте?

После заседания, когда уже было известно, что ЦИК отклонила заявление «Просвещенной Армении», Давид Хажакян высказал свою оценку: комиссия подошла к вопросу с консервативной точки зрения.

«Мы считаем неприемлемой ситуацию, когда депутат, который был избран по партийному списку, теперь сформировал новую партию и использует полученный посредством партии «Просвещенная Армения» мандат для создания совершенно другой партии. Это противоречит волеизъявлению народа, [нарушается] соотношение голосов, отданных за фракцию, и это должно было быть так или иначе восстановлено», - отметил Хажакян.