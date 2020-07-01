«Просвещенная Армения» требует восстановить 18-й мандат фракции, «Мой шаг» считает это требование «непонятным»

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило заявление от главы оппозиционной парламентской фракции «Просвещенная Армения», в котором Эдмон Марукян представил председателю ЦИК аргументы о том, что одна треть парламентских мандатов в данный момент не принадлежит оппозиционным фракциям.

Эти дискуссии возникли после того, как депутат Арман Бабаджанян в сентябре прошлого года покинул фракцию «Просвещенная Армения», став независимым депутатом.

«Нарушена пропорция одной трети оппозиции в парламенте, что является важной конституционной гарантией. Мы обратились в Центральную избирательную комиссию с просьбой разрешить эту проблему и восстановить одну треть оппозиции в парламенте», - сказал депутат фракции «Просвещенная Армения» Давид Хажакян.

В ЦИК сообщили, что заявление в настоящее время изучается, в ближайшее время будет назначено заседание, на котором уполномоченным представителем «Просвещенной Армении» будет Давид Хажакян. По его словам, для них несущественно, каким образом ЦИК решит эту проблему, приоритетом является восстановление 18-го мандата фракции «Просвещенная Армения». Тем не менее, Хажакян сказал, что, по его личному мнению, было бы правильно, если бы Арман Бабаджанян сложил с себя мандат. Однако последний неоднократно заявлял, что у него нет такого намерения.

«Это может быть сделано и путем предоставления дополнительного мандата, и путем возвращения мандата Бабаджаняна, который получил 300 голосов и прошел за счет партии по пропорциональной системе, но, думаю, решение должен принять полномочный орган», - подчеркнул Хажакян.

В заявлении, направленном в ЦИК от имени Эдмона Марукяна, после анализа закона о регламенте НС отмечается, что «в любом случае депутат, не входящий во фракцию, не может считаться парламентской оппозицией, и эта роль отводится исключительно фракциям». Затем «Просвещенная Армения» отмечает, что когда у оппозиции нет одной трети мандатов, она не может выступать с рядом важных инициатив, таких, например, как вотум недоверия премьер-министру, выдвижение кандидата в премьер-министры и требование создания следственной комиссии по вопросам обороны и безопасности.

Мы напомнили Давиду Хажакяну, что есть еще один депутат, вышедший из другой оппозиционной фракции, «Процветающая Армения», Тигран Уриханян.

«Этот прецедент может быть распространен как на Уриханяна, так и в дальнейшем на депутатов, которые покинут «Мой шаг». Я считаю, что власть также должна быть обеспокоена, потому что голоса получил блок «Мой шаг» как общая власть, если кто-то решит выйти из этой фракции и начать оппозиционную деятельность, естественно, получится, что он больше не исполняет тот мандат, который ему дал народ, потому что нет мандата отдельного депутата, есть мандат, данный фракции, блоку или партии в целом», - сказал член фракции «Просвещенная Армения».

Депутат правящей фракции «Мой шаг» Сисак Габриелян сказал, что с интересом будет ждать решения ЦИК, поскольку, по его мнению, требование «Просвещенной Армении» полностью непонятно.

«Если, например, они требуют лишить депутата мандата, того депутата, который покинул фракцию «Просвещенная Армения», то полномочия по лишению депутата мандата принадлежат Конституционному суду, они исчерпывающе регулируются Конституцией. А если проблема просто в том, что один депутат вышел из фракции, и они, по их словам, справедливо требуют восстановить эту пропорцию в одну треть, то это для меня немного непонятно», - сказал Габриелян.

Если депутаты, покинувшие две оппозиционные фракции, не сложили свои мандаты, то, по словам Сисака Габриеляна, теоретически можно рассмотреть вопрос добавления одного мандата этим фракциям, что, в свою очередь, создаст новые проблемы.

«Если это произойдет, то по той же логике Избирательного кодекса будет нарушена пропорция правящей силы, и если это верно, то получится, что, условно говоря, завтра 5 или 20 человек могут написать заявление о выходе из фракции «Мой шаг» и выйти. И глава фракции «Мой шаг» обратится с заявлением в Центральную избирательную комиссию и скажет: «Знаете что, положение о стабильном большинстве, предусмотренное Конституцией или Избирательным кодексом, было нарушено, поэтому предоставьте нам дополнительные 20 мандатов», - отметил депутат правящей фракции.

Теоретически, не исключено, что любая фракция может постоянно обращаться в ЦИК по этому вопросу, отмечает депутат, входящий в парламентскую комиссию по государственно-правовым вопросам.

«Теоретически не исключено, что после восстановления мандата благодаря следующему в списке кандидату новый депутат через два дня также решит выйти из фракции «Просвещенная Армения». Что получается, в этом случае «Просвещенная Армения» снова должна потребовать один мандат. Это немного нелогично, так сказать. Другой вопрос, какое решение примет Центральная избирательная комиссия. Как я отметил, говорю искренне, мне это очень интересно», - подчеркнул Сисак Габриелян.