МИД Карабаха: Алиев пытается возложить на сопредседателей собственную вину за отсутствие результатов в переговорном процессе

Посредством безапелляционных обвинений в адрес сопредседателей Минской группы ОБСЕ в бездействии президент Азербайджана Ильхам Алиев пытается возложить на них собственную вину за отсутствие результатов в переговорном процессе. Об этом говорится в комментарии начальника Управления информации и по связям с общественностью МИД Нагорного Карабаха Артака Нерсисяна.

Коментируя интервью Алиева, Артак Нерсисян отметил, что препятствуя восстановлению полноформатных трехсторонних переговоров, регулярно ставя под сомнение принцип мирного урегулирования споров и угрожая применением силы, пытаясь исказить суть конфликта, «поощряя расистские и античеловеческие взгляды и модели поведения в своей стране, азербайджанские власти преднамеренно создают дополнительные препятствия в процессе мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта».

МИД Карабаха напоминает азербайджанской стороне, что разрешение международных споров исключительно мирными средствами является одним из основополагающих принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН.

«Все спекуляции Баку о том, что статья 51 Устава ООН дает ему право на применение силы в контексте азербайджано-карабахского конфликта, были отвергнуты международным сообществом в апреле 2016 года, когда Азербайджан начал широкомасштабное наступление на Арцах. Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ — Соединенные Штаты, Россия, Франция, а также Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, Действующий Председатель ОБСЕ и Генеральный секретарь Совета Европы были единодушны во мнении о необходимости строго соблюдать соглашение о прекращении огня 1994 года и соглашение 1995 года о его укреплении. На фоне консолидированной позиции международного сообщества о необходимости исключительно мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта угрозы развязать новую войну нельзя расценить иначе как попытку Азербайджана поставить себя вне международного сообщества и международного права», - говорится в комментарии.