Алиев: Сегодня фактически нет переговоров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал Минскую группу ОБСЕ за абстрактные заявления по карабахской проблеме и безрезультатные переговоры.

«Мы ждем от них другой реакции - конкретных заявлений. Минская группа ОБСЕ не реагирует на заявление армянского премьера о том, что «Карабах – это Армения». Почему не реагирует? Ведь в действительности это заявление срывает переговоры под эгидой Минской группы ОБСЕ, фактически делает переговоры бессмысленными?», - поднял вопрос Алиев в интервью азербайджанским телекомпаниям.

Президент Азербайджана заявил, что посредники не реагируют адекватно на усилия армянской стороны по «изменению формата» переговоров.

«Они делают абстрактные заявления, пытаясь угодить и нам, и им, но время для этого уже прошло, мы требуем ясности», - сказал Алиев, добавив, что если посредники хотят, чтобы конфликт был урегулирован мирным путем, они должны говорить об этом.

«Их основной тезис в том, что проблема не имеет военного решения, а кто это сказал? - заявил президент Азербайджана, подчеркнув: - Мы ожидаем от посредников более серьезных, ясных и целевых заявлений».

После продолжавшегося несколько минут критического выступления в адрес посредников Ильхам Алиев также заявил, что «сейчас переговоры, по сути, не ведутся, видеоконференции министров иностранных дел не имеют никакого значения, это всего лишь показывает имитацию деятельности МГ ОБСЕ».

«Я говорил, что мы не будет вести переговоры ради имитации. Мы хотим вести переговоры по существу, не меняя их формата. В этом случае мы, конечно, будем участвовать в переговорах. В противном случае не будет никакой необходимости в проведении бессмысленных переговоров», - заявил президент Азербайджана.